Gesellschafts-Journal stellt sich zwischen Mensch und Maschine

Zeitgeist muss nicht schön aussehen: #BTHVN2020. Unter dieser Zeichenfolge feiert die Beethoven Jubiläums GmbH im kommenden Jahr den 250. Geburtstag des Komponisten. Und weil Zeitgeist gern übers Ziel hinausschießt, soll Ludwig van Beethovens unvollendete 10. Sinfonie vollendet werden – mit Hilfe Künstlicher Intelligenz. Zu diesem Zweck trainieren Wissenschaftler einen Algorithmus so, dass er die fehlenden Passagen ergänzt.

Das klingt nach Berechnung. Ist es auch. Der Algorithmus sei dabei, sagt Projektkoordinator Matthias Röder, „wie ein kleines Kind, das die Welt Beethovens erkundet“. Und das Ganze als Spiel zu sehen, ist vielleicht noch die beste Herangehensweise an einen Umgang mit Kunst unter Zuhilfenahme von Maschinen.

Wenn am 28. April das Ergebnis, und anders kann man es nicht bezeichnen, uraufgeführt wird, darf Technik bestaunt, und gefeiert werden. Es bleibt eine Feier der Werkzeuge.

Verschobene Grenzen

Künstliche Intelligenz (KI) erweitert Möglichkeiten. Das mag hilfreich sein. In der Medizin zum Beispiel. Doch wann wird aus Hilfe Hochmut? Oft hält der Mensch ja nicht die Maschine als solche für den verbesserten Menschen, sondern sein Werk, die von ihm erschaffene Maschine. Verfällt er hingegen einer Überlegenheit der Technik ohne menschliches Zutun, gleicht das der Selbstaufgabe.

Dazwischen verschieben sich mit der Arbeit an und der Hoffnung auf KI die Grenzen. In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift „ Latenz“ fragen die Autoren nach dem sich wandelnden Menschenbild hinter den Szenarien, Intelligenz in die Maschine zu bekommen. Die vierte Nummer des „Journals für Philosophie und Gesellschaft, Arbeit und Technik, Kunst und Kultur“ ist überschrieben mit „Der künstliche Mensch. Menschenbilder im 21. Jahrhundert“.

Wissenschaftliche Ansprüche

Bisherige Hefte haben sich der Vermessung der Demokratie gewidmet („Wer ist das Volk?, 2016), gesellschaftlichen Transformationsprozessen („Politik und Emotionen“, 2017) sowie dem Aufbruch von 1968 und dem Ringen um seine Erbschaften („Die Versprechen der Freiheit“, 2018). Autoren sind Kunsthistoriker, Philosophen, Künstler, Juristen, Soziologen, Journalisten.

Deren Texte genügen zuerst wissenschaftlichen Ansprüchen, weniger denen an kurzweilige Unterhaltung. Der wiederum dienen Gedichte von Bernd Stickelmann oder der Bilderzyklus „Codex Morgner. 14. Stationen des Seins – ein Kreuzweg des 21. Jahrhunderts“. Hinzu kommen ein Nachruf auf die Philosophin Ágnes Heller (1929–2019) und eine Würdigung des Tübinger Philosophen Helmut Fahrenbach zu seinem 90. Geburtstag. Auch werden Lücken der Forschung über Ernst Blochs „Leipziger Vorlesungen“ geschlossen.

Einfallstor für Gewalt

Im Hauptteil des Journals geht es um Fragen danach, wie „Kernpunkte einer emanzipatorischen Gesellschaftsstrategie formuliert“ sein sollten, „damit Ethik Technik dominiert – und nicht umgekehrt. „Je digitaler, je quantifizierbarer und je metrischer Leben wird, desto mehr unterliegen wir der Illusion, in einer rationalen Welt zu leben“, schreibt Stefan Selke, „einer Welt, die durch die Engel der Mechanik und die Obsession der Vermessbarkeit zusammengehalten wird“.

Daten sind Grundlagen der Erinnerungsfähigkeit, können sie aber auch beeinträchtigen, zumal wenn Fakten Geschichten verdrängen. Ein „Verlust der Erzählbarkeit des Lebens“, das Reduzieren einer Person auf ein numerisches Objekt lasse auch Achtung vor dieser Person verschwinden, so Selke. Und ein Mangel an Achtung „ist zugleich das Einfallstor für subtile Formen der Gewalt“. So wie lückenlose Daten „das Einfallstor für den Verlust menschlicher Empathiefähigkeit“ seien. Das ist keine Zukunftsmusik, sondern sensibilisiert für Dissonanzen der Gegenwart.

Irrtum eingeschlossen

Welf Schröter beschäftigt sich mit einem Irrglauben beim Verwenden der Begriffe „lernen“ und „denken“ im Zusammenhang mit Maschinen. Es gehe um die Humanisierung des Menschen, zitiert er Ernst Bloch und plädiert dafür, „KI“ nicht als „künstliche“, sondern „kleine“ oder „keine“ Intelligenz zu buchstabieren.

Annette Schlemm holt sich Karl Marx an die Seite und dessen sechste These über Feuerbach, wonach das menschliche Wesen kein dem einzelnen Individuum innewohnendes Abstraktum sei. „In seiner Wirklichkeit ist es das Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse.“

Weisheit vs. Information

Sinnstiftend nämlich ist nicht das Mögliche, und fortschrittlich oder gar segensreich wird das Mögliche erst im Bewusstsein des Menschen darüber, was er will, warum und wofür. Und dank einer Kreativität, die Unvernunft und Irrtum einschließt.

„Zweifelsohne kann KI Musik komponieren“, findet György Széll, „jedoch nur in einem sehr beschränkten, vorgegebenen Rahmen“. Er hat sich durch viele Publikationen zum Thema gelesen und fasst zusammen, dass Künstliche Intelligenz nicht fähig sei zur „Befreiung aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit“. Klugheit und Weisheit „sind weit mehr, als nur ungeheure Mengen von Informationen zu sammeln und zu ordnen“.

Künstliche Intelligenz muss nicht schön sein und künstliche Schönheit keine Kunst. Die Zeiten spiegeln sich ja nur darin.

Irene Scherer, Welf Schröter (Hrsg.): Latenz – Journal für Philosophie und Gesellschaft, Arbeit und Technik, Kunst und Kultur. Nr. 04: Der Künstliche Mensch? Menschenbilder im 21. Jahrhundert. Talheimer Verlag; 264 Seiten, 34 Euro

Von Janina Fleischer