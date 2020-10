Gespaltenes Doppel: Uwe Steimles neues Buch und die Deutsche Einheit

Leipzig

Eine zeitgenössische Gretchenfrage lautet: Sag, wie hast du’s mit Uwe Steimle? Als „Bundesrepublikaner, geboren in der DDR“ bezeichnet er sich. Die einen sehen den 57-jährigen Dresdner als Verteidiger ihrer Heimat, andere als „völkisch-antisemitischen Jammer-Ossi“. Damit repräsentiert der Kabarettist, Schauspieler und Sachse Schatten und Halbschatten der Deutschen Einheit. Mit jedem Argument beruft er sich auf Verlusterfahrungen. Das ist manchmal pointiert, immer öfter langweilig. Es nervt – und es eint.

Steimle nähert sich der Welt „ein bisschen dialektisch“. Vor allem, wenn er mit Sprache spielt. „Ich halte Dialekte“, schreibt er in seinem neuen Buch im Text über eine Kreuzfahrt, „für Ankerzentren dieser völlig aus dem Ruder laufenden globalisierten Welt. Sie geben Halt und Stolz, sogar auf hoher See. Ich betone: alle Dialekte.“ Spielt er mit dem Wort Ankerzentren auf Angela Merkels Flüchtlingspolitik an? Soll Toleranz gegenüber dem Hessischen mitschwingen oder – ganz verzwickt – dem Saarländischen? Sicher ist: Steimle legt Feuer, um zu löschen. Dafür lässt er dann Sätze nach unten offen. Wer soll sie erraten?

Stolz und Ablehnung

Mit seinen Provokationen auf „Nikkis“, in Talk-Shows oder Interviews verkörpert er Frust und Freude, Stolz und Ablehnung, Enttäuschung und Aufmüpfigkeit. Zuweilen nutzt er Begriffe der Rechten, um andere zu linken. Man muss keine gespaltene Persönlichkeit sein, um so zu agieren, sondern eine doppelte Erfahrung in sich tragen – so wie die vielen Fans, die ihm die Zuschauerreihen füllen. Für andere bleibt er ein rotes Tuch. Das macht es beiden Seiten leicht.

Davon lebt Steimles Buch „Wir sind nicht nachtragend ... aber wir vergessen auch nichts. Neues und Altes vom Zauberer von Ost.“ Gut die Hälfte der gesellschaftskrittelnden, autobiographischen Alltagsgeschichten und Kommentare zur Zeit sind neu. Erschienen ist das bei Faber & Faber, jenem Leipziger Verlagshaus, das sich um Kunst und Kulturgeschichte verdient macht, um Weltliteratur in illustrierten Ausgaben, überhaupt um besonders schön Gestaltetes. Nichts davon lässt sich dem neuen Buch von Steimle nachsagen, der zuvor bei Eulenspiegel und im Gütersloher Verlagshaus veröffentlicht hat.

Zwischen Konstruktion und Destruktion

Warum tut Verleger Michael Faber das? „Die Erfahrung lehrt“, sagt er, „dass Künstler nicht zwingend die klügsten und auch nicht die charaktervollsten Menschen sein müssen.“ Zwingend sei etwas ganz anderes: „Sie müssen mit ihren originären Wahrheiten uns berühren, mal auch verstören oder uns in unseren Ansichten verunsichern. Das setzt voraus, sich unentwegt zwischen Konstruktion und Destruktion zu bewegen. Diese Kunst beherrscht Uwe Steimle.“ Zweitrangig sei dessen Verhältnis zum MDR. Es kommt aber vor: In einem „Brief an Frau Dr. Wille“, in dem der Autor von der Intendantin Demokratie für sich einfordert.

Seine aktuellen Bühnen-Programme heißen „Zeit heilt alle Wunder“, „Heimatstunde“, „Fludschen muss es“, „MIR san MIR“. Sie alle streifen durch „ Steimles Welt“, die es als Format allerdings nicht mehr gibt, wobei es dem MDR gar nicht so sehr um den Inhalt der Sendung ging, sondern um die Frage, „wie man sich gegenüber dem eigenen Arbeitgeber verhält“.

Alles hängt zusammen

Uwe Steimle habe „wiederholt und massiv Grundwerte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Frage gestellt“. Das kann man auf der MDR-Seite unter „Fragen und Antworten zur Absetzung von , Steimles Welt’“ nachlesen. Dass es so eine Seite gibt, lässt auf massiven Protest schließen, den die Absetzung der Sendung ausgelöst hat.

Und dazu passt dann auch der Titel einer Veranstaltung, bei der Steimle mit den Kollegen Gabi Decker, Lisa Fitz, Lothar Bölck und Helmut Schleich im Dezember in Dresden auf der Bühne steht: „Heute ich! Morgen Du ...? Gedanken sind frei!“ Er holt die Leute dort ab, wo sie stehen. Im Osten ist das auf der Straße. Dazu wiederum passt, dass „ Steimles Welt – Abendgruß“ auf seiner Website mit der Melodie von „Die Gedanken sind frei“ beginnt. Auf diese Weise hängt alles zusammen und immer am Früher. Wie es roch und wie es aussah. „Früher war mehr Gefühl auf der Welt“, sagt Tanzlehrerin Gisela Weser in einem der neuen Buch-Texte.

Eine Pandemie für alle

Heute ist mehr Pandemie. „Was ist der Unterschied zwischen der Lufthansa und Covid-19? Das Virus kann fliegen.“ Sie hat es ins Buch geschafft: die Krise fürs diesmal ganze Volk. Ein Ost wie West heimsuchende Verlust eines vertrauten Alltags, einer vertrauten Kultur – vielleicht ermöglicht er jetzt einen gemeinsamen Blick auf das Nötig und Mögliche, wächst daraus Potenzial zur Veränderung unter Berücksichtigung von Idealen und Kompetenz.

Der Spiegel, den Uwe Steimle vorhält, bleibt ein Fenster zur Abstellkammer. „Ein Satiriker ist ein gekränkter Idealist“ zitiert er Kurt Tucholsky, arbeitet sich jedoch vor allem an Äußerlichkeiten ab, zu denen bei ihm leider auch die Sprache gerät, die das Denken in den Grenzen von 1990 hält.

Uwe Steimle: Wir sind nicht nachtragend … Neues und Altes vom Zauberer von Ost. Verlag Faber & Faber; 192 Seiten, 20 Euro

Von Janina Fleischer