Leipzig

An einem Wintertag, nachdem Amos Oz in Leipzig gelesen hat, ist er am frühen Morgen zur Thomaskirche gelaufen, um jenen Ort zu spüren, an dem Bach seine Werke schuf. „Was mich sofort umgehaun hat, war diese Kälte dort“, erzählt er. „Und da hat dieser Mann Stunden über Stunden gesessen und himmlische Musik komponiert! Wie hat er das gemacht?“

Wie hat der israelische Schriftsteller und Friedensaktivist seine Bücher geschrieben? Auch darüber spricht er in „Was ist ein Apfel?“, einem Buch, das auf Gesprächen zwischen Amos Oz (1939–2018) und seiner Lektorin Shira Hadad basiert, die zwischen 2014 und 2018 entstanden. Dass die beiden darüber Freunde wurden, wie Hadad im Vorwort schreibt, merkt man dem gemeinsamen Nachdenken „über Schreiben und Liebe, Schuldgefühle und andere Genüsse“ an, es geht auch um Unsicherheiten und Fehler.

Amos Oz (mit Shira Hadad)Was ist ein Apfel? Aus dem Hebräischen von Anne Birkenhauer. Suhrkamp Verlag; 174 Seiten, 20 Euro Quelle: Suhrkamp Verlag

Zum Aufwärmen erzählt Oz, dass er „schon immer das Leben eines Detektivs“ führt, Menschen beobachtet, Gespräche belauscht, sich Kleider und Schuhe anschaut: „Schuhe erzählen mir immer besonders viel.“ Die Literatur, „im Grunde eine Cousine des Tratsches“, ist es, die er mit einem Apfel vergleicht. Was macht ihn aus? „Wasser, Erde, Sonne, ein Apfelbaum und etwas Dünger. Der Apfel ähnelt keinem dieser Dinge. Sie alle machen ihn aus, aber er ist ihnen nicht ähnlich. So ist das mit den Geschichten. Sie bestehen wohl aus der Summe der Begegnungen, der Erfahrungen und aus sehr viel Zuhören.“

Schrieb er Artikel für eine Zeitung, dann in der Regel aus Wut. „Wenn ich aber eine Geschichte schreibe, ist einer der Gründe, die die Hand bewegen, Neugier.“ Im Emotionalen, sagt Oz an anderer Stelle, ist Neugier „eine Goldmine“, „aber auch eine wunderbare erotische Eigenschaft“. Und sie ist für den Autor „nicht nur eine zwingende Voraussetzung für jede intellektuelle Arbeit, sondern auch eine ethische Angelegenheit. Das ist vielleicht die moralische Dimension der Literatur.“

Vergangenheit als Form

Über eine Sache hat Oz nie geschrieben: Schlachtfelder. Er war 1967 im Sechstagekrieg im Sinai und 1973 im Jom-Kippur-Krieg auf dem Golan. Darüber könne er nicht schreiben, weil die Sprache nicht genug Wörter hat für den Gestank von brennendem Metall, brennendem Gummi, brennenden Leichen und Munition, die explodiert ist, von Kot, Urin, Rauch und Verwesung.

Lieber spricht er über Romane, die er geschrieben hat, über „Black Box“, „Allein das Meer“, „Eine Geschichte von Liebe und Finsternis“. Als Literat und Lehrer war Oz ein Verfechter der von allem Überflüssigen befreiten Texte wie auch der Verwendung des Präteritums, denn „die natürliche Sprache der Literatur ist die Vergangenheit“. Schriftsteller, sagt er, „sind merkwürdig verquere Geschöpfe, sie kommen zur Welt mit nach hinten gedrehtem Kopf“.

Kiefer, Welle, Stein

Geboren wurde er vor 80 Jahren, am 4. Mai 1939, in Jerusalem als Amos Klausner. Er wuchs „unter Revisionisten“ auf und „in vielerlei Hinsicht auf einer Insel“. Seine Mutter nahm sich das Leben, als er 12 war. Mit 14 zog er in den Kibbuz Hulda, auch, „um mich von dieser ganzen Welt der Bücher und des Schreibens loszusagen“ und ein „großgewachsener, braungebrannter Traktorfahrer“ zu werden.

Es war, „wie mitten in der Nacht von einem Sprungbrett zu springen, ohne zu wissen, ob in dem Becken unten überhaupt Wasser ist“. Er änderte seinen Namen von Klausner zu Oz, was im Hebräischen für Stärke steht, Kraft. Später hätte er einen anderen Namen gewählt, einen ruhigeren, vielleicht ganz gewöhnlichen: oren (hebr.: Kiefer) oder gal (Welle) oder even (Stein).

Es ist kompliziert

Im Kibbuz öffnete sich ihm, der „als erotischer Analphabet großgeworden“ ist, „vollgestopft mit Vorurteilen“, eine neue Welt. Frauen sprachen öffentlich, verrichteten die Arbeit von Männern. Allerdings kleideten sie sich auch wie Männer und benahmen sich so. Wenn Oz und Hadad über Beziehungen zwischen Männern und Frauen sprechen, über (ausgebliebene) Aufklärung, Sexualität, Liebe, MeToo, die Ehe, freut sich der Vater und Großvater „sogar ein bisschen, dass es so kompliziert ist“. Eine Kompliziertheit, an der er durchaus verdient hat, indem er viel darüber schrieb. Ja, gibt er zu, „ diese Kompliziertheit bereichert mein Leben“.

In den Gesprächen wird ein Wandel deutlich, der Ergebnis von Erfahrungen ist. Bereut hat Oz, seine Kinder in den Kinderhäusern im Kibbuz aufwachsen zu lassen, er sagt sogar, er schäme sich. Wusste er doch aus eigener Erfahrung, wie es dort jenen ergeht, die „ein bisschen schwächer, ein bisschen anders sind“. Wobei er den Gedanken einer erweiterten Familie weiter gut fand – allerdings ohne die ganze Natur des Menschen ändern zu wollen, ohne absolute Gleichheit und Einmischung.

Kompromiss als Synonym für Leben

Wer Schuldgefühle hat, leidet, sagt Oz, „aber wer keine hat, ist ein Monster“. „Wenn ein Tag vergeht, an dem ich keine Schuldgefühle habe, habe ich abends dann Schuldgefühle, weil ich den ganzen Tag keine hatte.“ Ein Beispiel jener Ironie, die er „vorgespiegelte Ernsthaftigkeit“ nennt. Er zitiert seine Großmutter Schlomit: „Wenn du schon alle deine Tränen geweint und keine Tränen mehr übrig hast, zeigt das, dass die Zeit reif ist, mit dem Lachen zu beginnen.“

Amos Oz hat Kompromisse gemacht in seinem Leben. „Besonders ideologisch begeisterte junge Leute denken, der Kompromiss sei eine verlogene Sache, ein Ausdruck von Schwäche, mangelnder Aufrichtigkeit und Opportunismus“, sagt er. Doch: Ich sehe das anders. In meinen Augen ist Kompromiss ein Synonym für Leben. Und das Gegenteil von Kompromiss ist Fanatismus und Tod.“

Von Janina Fleischer