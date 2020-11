Gestern gelobt, heute geschlossen: Wie die Kultur totgestreichelt wird

Berlin

Das dürfte in jedem Rhetorikseminar für Politiker gelehrt werden: Wenn du Einsparungen, Einschnitte oder irgendetwas Unangenehmes ankündigst, dann solltest Du die, denen das widerfahren soll, gehörig loben. Über den grünen Klee, in den höchsten Tönen. Und natürlich musst du hoffen, dass die Geschichte vom Pinocchio, dessen Nase sich beim Lügen beträchtlich ausdehnt, nur eine Geschichte ist.

Nagel- und Kulturpflege

Wäre es anders, könnte dieser Tage wohl das Nasen- das Spiegelfechten als politische Disziplin ablösen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, gewissermaßen der erste Nasenmann im Staate, hat sich am Freitag beim Konzert zum 75. Gründungsjubiläum des Hamburger NDR-Elbphilharmonie-Orchesters in einer Video-Ansprache zu einer Angelegenheit geäußert, die andernorts in einem Atemzug mit den natürlich auch sehr wichtigen Nagelstudios genannt wurde: die Kultur.

Lebenselixier – gerade nicht im Angebot

Diese, sagte er, sei ein wichtiges Element des gesellschaftlichen Lebens. „Vielleicht wird uns in der Corona-Krise noch einmal neu bewusst: Kultur ist eben kein Luxusgut für ein paar wenige, sie ist ein Lebenselixier für uns alle, für jeden Einzelnen und für die Gesellschaft als Ganzes.“ Auch am Montag blieb er dran, bei einem aus dem Schloss Bellevue gestreamten Abend zu Ehren des Dichters Paul Celan: „Gerade jetzt brauchen wir Kultur mehr denn je. Zur Ermutigung, zur Stärkung, zum emotionalen Zusammenrücken.“

Die Sonntagsredenmappe von Johannes Rau

Was halt gerade oben in der zerfledderten Sonntagsredenmappe von Johannes Rau rumlag. Leider sprechen Handlungen bekanntlich lauter als Worte. Niemand will Autohäusern und Baumärkten die Bedeutung absprechen. Aber es hat sie und das, was sie der Gesellschaft „als Ganzes“ zu geben haben, noch nie jemand als „Lebenselixier“ bezeichnet. Wozu auch? Anders als etwa die Museen bleiben sie ja auch schön geöffnet.

