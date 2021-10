Leipzig

Vögel zwitschern. Sonnenlicht blitzt durch die Bäume, die, fotografisch festgehalten in Bewegungsunschärfe, den Raum auf Stoffbahnen umgeben. Und in der Mitte des Waldes, der eigentlich der kleine Saal des Theater der Jungen Welt ist, ruht eine große, silberne Kugel.

In Kleingruppen geht es in die Soundinstallation von Cornelia-Friederike Müller. Ein Ort zum Innehalten. Und für Fragen: Wann hat man zuletzt der Natur gelauscht? Was dabei empfunden? Zivilisationslärm schleicht sich bald ein. Frappierend, wie Geräusche den inneren Stresspegel regulieren.

Müller hat der Installation geschickt eine Eigendynamik eingewoben. Weil man bald begreift, dass man beim Passieren von Lichtschranken die akustische Choreografie steuert. Was wiederum gut als Bild für den ökologischen Fußabdruck funktioniert, den der Mensch unwillkürlich mit jeder Handlung hinterlässt. Die Installation erinnert an Corona-erzwungene Auszeiten – und die Rückkehr der Rastlosigkeit. Haben wir etwas gelernt aus der jüngsten Vergangenheit? Diese Frage schwebt durch den Raum, bietet sich an für Selbstbefragungen vor der Spiegelkugel. Doch alles ohne Zeigefinger. In verspielter Leichtigkeit verwandeln sich Geräusche in Musik und man schreibt im Tanz mit Lichtschranken die Komposition des Abends.

Ein inspirierender Auftakt für alle, die die Soundinstallation am Samstagnachmittag vor der Premiere von „B All Room“ besuchen. Aus dem Wald geht es ins Weltall, vom kleinen in den großen Saal, von der Decke baumelt Theatergestirn und über den Laufsteg bewegen sich Sofiia Stanisiv und Denis Cvetcovic. Ihr „B All Room“ ist die achte von acht Premieren, mit denen das Theater die Saison vielseitig eröffnet.

Stanisiv und Cvetcovic wagen sich, choreografisch unterstützt von OnlyLaquéfa, mit „B All Room“ an ein so mutiges wie einladendes Konzept. Einladend, weil die Tänzer externen Performern aller Genres für einige Minuten Freiraum auf der Bühne geben. Mutig, weil sie umgehend per Improvisation eine Art tänzerische Antwort formulieren.

Ein Konzept, das tatsächlich aufgeht, wenn Merlin Rainer zeichnet oder Vivien Reichel vom IceLab in Schlittschuhen auf einer Kunststofffläche das Eiskunstlaufen aus der Pflicht zu technischen Figuren befreit und ihm den künstlerischen Ausdruck zurückgibt. Herz statt Akrobatik, das berührt. In bizarren Kostümen mit hohem Schauwert greifen Stasiv und Cvetcovic die Atmosphäre auf, lassen immer wieder Urban-Dance-Elemente in ihren Improvisationen aufblitzen. So entsteht ein Abend, der beschwingt den Geist eines Theaters transportiert, das sich weiter öffnen will.

„B All Room“ wieder am 15. Okt., 17 und 20 Uhr, Anmeldung für Performer: j.zaddach@tdjw.de; Karten: 0341 4866016

Von Dimo Rieß