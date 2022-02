Leipzig

Enttäuschung und auch Ärger waren groß am Freitagabend im Gewandhaus, als Andreas Schulz dem Publikum im ausverkauften Saal erklären musste, dass das Große Concert des Gewandhausorchesters mit der wunderbaren Cellistin Sol Gabetta und unter der Leitung von Gewandhauskapellmeister Andris Nelsons nicht würde stattfinden können: Er und einige seiner Musikerinnen und Musiker seien positiv auf Corona getestet worden. Nicht genug mit dem Unmut des Publikums, den der Gewandhausdirektor sich damit zuzog, es hing noch viel mehr dran: Rundfunkaufzeichnung, Rundfunk-Liveausstrahlung, das kroatische Fernsehen wollte Dora Pejacevics fis-moll-Sinfonie mitnehmen, alles vergeblich.

Und dann dies: Am Samstagvormittag stellte sich heraus: „Das gestrige Große Concert unter der Leitung von Gewandhauskapellmeister Andris Nelsons wurde aufgrund falsch-positiver Corona-PCR-Tests kurzfristig abgesagt“, wie Gewandhaussprecher Dirk Steiner am Samstagnachmittag mitteilte. Tatsächlich wurde auch die Quarantäne-Pflicht der Betroffenen unverzüglich aufgehoben und Andris Nelsons konnte nach Italien reisen, wo er in den nächsten Tagen als Gastdirigent verpflichtet ist – zu Konzerten, die er eigentlich mit dem Gewandhausorchester hätte spielen sollen, das aber wegen der unsicheren Corona-Lage auf Auslandsauftritte derzeit noch verzichtet.

Fehler im Labor des Testzentrums

Durch einen Fehler im Labor eines Testzentrums, in dem Andris Nelsons sowie einige Musikerinnen und Musiker aus privaten Gründen Tests durchführen ließen, seien, sagt Steiner, „kurz vor Konzertbeginn positive Ergebnisse verschickt worden“, die sich tags darauf zwar als falsch erwiesen, am Abend jedoch zwingend zur Konzertabsage führen mussten.

„Es blieb beim gestrigen Kenntnisstand keine andere Möglichkeit, als das Konzert abzusagen, um die Sicherheit von Musikern und Gästen zu gewährleisten,“, erläutert Gewandhausdirektor Andreas Schulz. Und weiter: „Die Unannehmlichkeiten und die Verunsicherung, die diese Absage mit sich gebracht hat, sind überaus ärgerlich, und ich bedauere dies zutiefst und bitte alle Gäste um Nachsicht und Entschuldigung. Gleichzeitig bin ich für uns Alle, aber insbesondere für die betroffenen Kolleginnen und Kollegen und Andris Nelsons froh, dass sich die Testungen heute früh als negativ herausgestellt haben.“

Erstattung und Rabatte

Konzertbesucherinnen und Konzertbesucher vom Freitag erhalten den vollen Ticketpreis erstattet. Zusätzlich bietet das Gewandhaus einen Rabatt für eines der Großen Concerte im März oder April an. Die verhinderten Zuhörerinnen und Zuhörer des Konzerts erhalten dazu im Laufe der kommenden Woche eine schriftliche Benachrichtigung.

Das Gewandhausorchester, ließ Steiner wissen, hat mit über 95 Prozent eine außerordentlich hohe Impfquote; auch Andris Nelsons sei geboostert. Während einer Proben- und Konzertwoche müssten sich Dirigenten und die Orchestermitglieder dennoch einem strengen Testregime unterwerfen: Sie müssen sechs Mal pro Woche einen Antigen-Schnelltest durchführen, nicht geboosterte oder nicht geimpfte Orchestermitglieder machen zusätzlich drei Mal pro Woche einen PCR-Test. Das Testkonzept sei wichtiger Bestandteil des Maßnahmen- und Hygienekonzeptes des Gewandhauses in Kooperation mit dem Klinikum St. Georg.

