Sergeij Prokofjews Kantate „Alexander Newski“ zu Sergeij Eisensteins gleichnamigem Film gehört zweifelsfrei zu den besten Partituren, die fürs Kino entstanden. Aber der glorifizierende Plot vom mittelalterlichen Großfürsten, der die Russen in den Kampf gegen den Westen führt – und sie dafür noch enger an die mongolische Fremdherrschaft bindet, hinterlässt doch einen sehr schalen Nachgeschmack in Zeiten, in denen sich ein russischer Heerführer in Richtung Westen aufmacht.

Darum haben die Klangkörper des Mitteldeutschen Rundfunks das Programm ihres Matinee-Konzerts vom Sonntag komplett umgekrempelt und statt der patriotischen Kantate, Ernst Tochs „Bunter Suite“ und Walter Gronostays Rundfunk-Kantate „Chicago: Weizen zieht an“ Musik zusammengestellt, die Stellung bezieht zu dem, was derzeit in der Ukraine geschieht.

Schlichtes „Gebet für die Ukraine“

Den Anfang macht das schlicht bewegende „Gebet für die Ukraine“ des 1937 in Kiew geborenen Komponisten Valentin Silvestrov. Es folgt Henryk Mikołai Góreckis über alle Maßen populäre „Sinfonie der Klagelieder“, die es 1992 in der Einspielung David Zinmans sogar in die Pop-Charts geschafft hat und sich dort über Wochen hielt. Den Abschluss markiert Arnold Schönbergs verstörend schöner (und tonaler) Chor-Appell „Friede auf Erden“.

Karsten Januschke dirigiert Chor und Orchester des MDR, Die Sopranistin Katharina Ruckgaber ist Solistin in Góreckis „Klageliedern“.

Sonntag, 6. März, 11 Uhr, Gewandhaus. Restkarten (17 bis 44 Euro) gibt’s noch auf mdr-klassik.de oder an der Tageskasse.

