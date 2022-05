Leipzig

„Die letzte Spielzeitpressekonferenz, die einer kompletten Saison vorausging“, führt Dirk Steiner aus, der Pressesprecher des Gewandhausorchesters, „liegt über vier Jahre zurück“. Tatsächlich: Im März 2018 war das, und es ging um die 238. Spielzeit 2018/2019. In die Folge-Saison brach Corona ein. Und seither gab es keine Spielzeitpressekonferenzen mehr oder keine vollständigen Spielzeiten. Oder beides.

Diese Einleitung in den Montagnachmittag auf der Barlach-Ebene des Gewandhauses zeigt, wie lange schon der Covid-Mehltau auf dem Kulturbetrieb liegt. Aber sie ist natürlich nur sinnvoll in der Hoffnung, dass nun alles besser wird. Und tatsächlich stellt sich Gewandhausdirektor Andreas Schulz darauf ein, „dass mit weiter abschwellender Pandemie, bald wieder Normalität einkehrt“ im Konzertbetrieb des ältesten bürgerlichen Orchesters der Welt. Jedenfalls plant das Haus damit, mit Beginn der Spielzeit 2022/2023 alle Beschränkungen fallen lassen und jeden der knapp 2000 Plätze im großen Saal besetzen zu können. Der alljährliche Stoßseufzer „Endlich September“, mit dem das Gewandhausorchester sich seit Herbert Blomstedts Zeiten, er war von 1997 bis 2005 Gewandhauskapellmeister, aus der Sommerpause zurückmeldet, hat also in diesem Jahr noch eine ganz andere Wucht.

Klassisches Anrecht und neue Bonus-Card

Die Plätze wieder anbieten zu können, ist eine Sache. Die Leute auf sie zurückzuholen, ist eine andere. Und so ist das Anrecht eines der wichtigsten Themen für Schulz: „Wir mussten unsere Abonnements wegen Corona einseitig aufkündigen – und führen sie nun vollumfänglich wieder ein.“

Da es auf diesem Weg selbst fürs auslastungsverwöhnte Gewandhausorchester schwierig genug werden dürfte, seinen Abonnenten-Stamm zurückzuerobern, bleibt das Haus auch dem in den Zeiten der Pandemie eingeführten Gewandhausorchester-Card-Modell treu: Man kauft eine Bonus-Karte und bekommt für alle Eigenveranstaltungen, also anders als beim Abo, das auf die Großen Concerte fokussiert ist, 20, 50 oder 100 Prozent Rabatt.

Bewährte und Debütanten

Reizvoll ist das natürlich nur bei entsprechendem Angebot. Und da hat Schulz mit Tobias Niederschlag, dem Leiter des Konzertbüros des Gewandhausorchesters tatsächlich ziemlich viel zu bieten. 75 Große Concerte sind es insgesamt, 26 davon dirigiert Gewandhauskapellmeister Andris Nelsons, der die kommende Saison gestern Abend im Gewandhaus auch seinem Publikum präsentierte. Dazu kommen Abende mit bewährten Gast-Dirigenten wie Franz Welser-Möst oder Alan Gilbert, Semyon Bychkov oder Daniele Gatti und mit überfälligen Debütanten wie Antonio Pappano.

Darunter sind einige Projekte, die einmal oder mehrfach bereits der Pandemie zum Opfer fielen wie die Großen Concerte zum 50. Todestag von Igor Strawinsky, der 2021 angestanden hätte. Aber weil Strawinsky unwidersprochen einer der weltweit wichtigsten Komponisten des 20. Jahrhunderts war und überdies für die Geschichte von Nelsons’ Gewandhaus-Partnerorchester in Boston von ungeheurer Bedeutung, wird das musikalische Gedenken im September nachgeholt. Die Vorhaben rund um die Gewandhauskomponistin Sofia Gubaidulina gehen – es blieb zu viel liegen – in die mittlerweile dritte Saison.

„Mahler 2023“ statt „Mahler 2021“

Das wichtigste Nachholprojekt ist „Mahler 2023“ – als „Mahler 2021“ geplant und dann in den Covid-Wolf geraten. Die Verschiebung nutzte das Gewandhaus, um dieses ohnehin schon weltweit einzigartige glanzvolle Festival, das das sinfonische Gesamtwerk Mahlers mit europäischen Spitzenorchestern präsentiert, nochmals aufzublasen. Und so gibt es nun fast drei Wochen lang vom 10. bis 29. Mai 2023 Mahler satt in rund fünf Dutzend Veranstaltungen vom Vortrag bis zu konzertanten Aufführungen von Carl Maria von Webers Oper „Die drei Pintos“, die Mahler als Kapellmeister an der Oper Leipzig vervollständigte und mit erheblichem Erfolg vor Ort aufführte.

Weil zu den Mahler-Festtagen noch das Bachfest kommt, die zum 175. Todestag des Komponisten deutlich aufgewerteten Mendelssohn-Festtage und die schmeichelhafte Residenz des Gewandhausorchester unter Nelsons bei den Salzburger Osterfestspielen, ist „Festival“ neben „Abonnement“ die zweite Spielzeit-Säule für Andreas Schulz.

Salon-Löwin mit Haaren auf den Zähnen

Tobias Niederschlag liegt indes noch ein weiterer „Fokus“ am Herzen: Unter dem Stichwort „Leipziger Salonbekanntschaften“ beleuchtet das Gewandhaus im Großen Concert und in der Kammermusik das vielseitige Wirken von Ethel Smyth (1858–1944). Die Komponistin und Frauenrechtlerin studierte in den 1870ern in Leipzig – unter anderem Carl Reinecke. Zwar erhielt sie in der Hauptstadt der Romantik wertvolle Impulse, aber insgesamt hielt sie nicht viel vom Akademismus dieser Tage, was sie mit Haaren auf den Zähnen in hinreißend bissiger Korrespondenz auch der Nachwelt mitteilte.

Große Concerte 2022/2023 Dirigenten: Andris Nelsons (16., 18. September, 15., 16., 18., 29., 30., 31. Dezember, 23., 24., 26. Februar, 2., 3., 9., 10., 16., 17. März, 18., 21., 26., 28., 29. Mai, 16., 17., 30. Juni, 1. Juli) Herbert Blomstedt (27., 28., 30. April), Semyon Bychkov (22., 23. Juni), Myung-Whun Chung (20. Mai), Iván Fischer (23. Mai), Dennis Russell Davies (27. Mai), Christoph Eschenbach (12., 13. Januar), Daniele Gatti (27., 28. Oktober, 24. Mai), Alan Gilbert (1., 2. Dezember), Mirga Grazynite-Tyla (21. Mai), Daniel Harding (22. Mai), Philippe Herreweghe (6., 7. Oktober), Manfred Honeck (19., 20. Januar), Cristian Macelaru (22., 23., 24. September), Klaus Mäkelä (4., 5 Mai), Ingo Metzmacher (13., 14. Oktober), André Orozco-Estrada (3., 4. November), Antonio Pappano (5., 6. Januar), Petr Popelka (11., 12., 14. Mai), Andreas Reize (9., 10., 11. Dezember, 6., 7. April), David Robertson (16., 17. Februar), Michael Sanderling (29., 30 September), Tugan Sokhiev (19. Mai), Christian Thielemann (25. Mai), Omer Meir Wellber (26., 27. Januar), Franz Welser-Möst (24., 25. November, 20., 21. April) Solisten (Auswahl): Piotr Anderszewski (26., 27. Januar), Leif Ove Ansnes, Klavier (15., 16., 17. Dezember), Rudolf Buchbinder (1., 2. Dezember), Gautier Capuçon (16., 17. März), Martin Grubinger (30. Juni, 1. Juli), Lang Lang (16., 17. Juni), Igor Levit (5., 6. Januar), Maria João Pires (12., 13. Januar), Nikolaj Szeps-Znaider (24., 25. November), Christian Tetzlaff (16., 17. Februar), Anna Vinnitskaya (17., 18. November), Yuja Wang (18., 18. September), Frank-Peter Zimmermann (27., 28. Oktober) Komponisten: John Adams (16., 17. Februar), Johann Sebastian Bach (9., 10., 11. Dezember, 6. 7. April, 16., 17. Juni), Béla Bartók (1., 2. Dezember) Ludwig van Beethoven (16., 18., 29., 30., 31. Dezember, 26., 27. Januar, 16., 17. Februar), Hector Berlioz (5., 6. Januar), Leonard Bernstein (26., 27. Januar), Franz Berwald (27., 28., 30. April), Johannes Brahms (27., 28. Oktober, 1., 2. Dezember, 12., 13. Januar, 9., 10., März, 4., 5. Mai), Walter Braunfels (19., 20. Januar), Anton Bruckner (27., 28. Oktober, 19., 20. Januar, 2., 3. März), Antonín Dvorák (24., 25. November, 22., 23. Juni), Detlev Glanert (22., 23. Juni), Edvard Grieg (15., 16., 17. Dezember), HK Gruber (22., 23. September), Sofia Gubaidulina (12., 13. Januar, 2., 3. März), Karl Amadeus Hartmann (13., 14. Oktober), Leos Janácek (24., 25. November), Gustav Mahler (20., 21. April, 11., 12., 14., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29. Mai), Felix Mendelssohn Bartholdy (3., 4. November, 23., 24., 26. Februar), Sergej Rachmaninoff (17., 18. November), Camille Saint-Saëns (16., 17. Juni), Dmitri Schostakowitsch (16., 18. Dezember), Franz Schubert (27., 28., 30. April), Robert Schumann (6., 7. Oktober, 5., 6. Januar), Ethel Smyth (15., 16., 17. Dezember), Richard Strauss (5., 6. Januar), Igor Strawinsky (22., 23. 24. September), Karol Szymanowski (24., 25. November), Peter Tschaikowski (15., 16., 17. Dezember), Galina Ustwolskaja (13., 14. Oktober), Richard Wagner (26., 27. Januar), Carl Maria von Weber (11., 12., 14. Mai), Jörg Widmann (3., 4. November), Alexander Zemlinsky (4., 5. Mai)

Da sich über sie und ihren Salon oder die, in denen sie verkehrte, tatsächlich der Herz der Spätromantik in Leipzig vermessen lässt, sollte man die entsprechenden Großen Concerte im Dezember nicht verpassen, die Kammermusik im Februar und im Mai am besten auch nicht. Und den Rest der hoffentlich ersten vollständigen Saison seit vier Jahren auch nicht.

Die dickleibigen Spielzeit-Hefte gibt es ab sofort, die Anrechte ab 3. Mai, der komplette Kartenverkauf beginnt am 1. Juli.

Von Peter Korfmacher