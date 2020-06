Leipzig

Drei Monate habe Stille geherrscht in diesem Haus der Musik, führt Gewandhausdirektor Andreas Schulz aus zur Begrüßung des Publikums an diesem Sonntagnachmittag: kein Konzert und keine Probe, kein Üben, keine Arbeit mit Akademisten, seit die Corona-Krise das älteste bürgerliche Orchester der Welt zum Schweigen brachte. Und das älteste Streichquartett gleich dazu. Doch nun beenden Frank Michael Erben, Yun-Jin Cho, Jivaev und Jürnjakob Kim, dazu Luke Turrell in Beethovens Quintettsatz ohne Opuszahl 62 die Zwangspause. Und den Musikern, ihrem Chef, den Besuchern im Mendelssohn-Saal ist die Erleichterung über dieses wiedergewonnene Stück kultureller Normalität anzusehen.

Zwei Mal 87

Normalität – ein großes Wort: Davon, dass wirklich alles wieder läuft wie früher, ist dieses Konzert der Stunde Null nach dem Lockdown noch immer weit entfernt. Ausverkauft ist es, zweimal sogar. Das klingt nach mehr, als es aussieht. Denn in beiden Konzerten zusammen sitzen wegen der Corona-Abstandsregeln nur 174 Gäste. Immerhin dürfen die nach Erreichen ihrer Plätze die Schutzmasken ablegen, was ungemein hilft dabei, die schöne Stunde mit Musik zu genießen – länger darf ein Konzert im geschlossenen Raum derzeit nicht dauern.

Irgendwie historisch

Eine merkwürdige Stimmung liegt über dem Saal. Das Bewusstsein, einem einzigartigen, irgendwie historischen Ereignis beizuwohnen, mischt sich mit dem befremdlichen Anblick der zwangsweise Vereinzelten im Saal. Das Gefühl einer durch Musik zusammengeschweißten Gemeinschaft, es stellt sich recht bald ein. Aber es bleibt ein Störgefühl.

Janusköpfig

Dieser Janusköpfigkeit des Anlasses trägt das Konzert selbst Rechnung: Weil es so schön ist, dass es doch noch vor der Sommerpause wieder Musik gibt im Gewandhaus, heißt das, was nun bis zum 12. Juli zu erleben ist, etwas hochtrabend „ Sommerfestival“. Aber weil der Eröffnungsnachmittag viel von einem Not-Programm hat, spielt auch die Musik dieses Neubeginns mit dem Provisorischen.

Feierlich amorph

Beethovens WoO 62 beispielsweise ist so wenig ein Werk Beethovens, wie dieses Konzert ein normales ist. Denn der „Letzte musikalische Gedanke“, den der Meister ins Skizzenheft kritzelte, war tatsächlich kaum mehr als das. Was Beethovens Komponisten-Kollege Anton Diabelli als findiger Verleger und später Hideaki Chichida als Arrangeur daraus machten, einen einzelnen Satz für Streichquintett, hat folglich mit Beethoven nicht viel zu tun. Denn dessen Musik, zumal die späte, lebt nicht vom Einfall, sondern von seiner Verarbeitung, der entwickelnden Durchführung. Derer wurde „Der letzte musikalische Gedanke“ nicht teilhaftig, und so plätschert er feierlich, betulich, amorph vor sich hin. Diesen Gestus nimmt das verstärkte Gewandhaus-Quartett perfekt auf – erstaunlich berührend. Wohl weil dieses Ensemble Beethoven schon zu Beethovens Zeiten spielte und selbst im Nebenwerk mit der ersten Note schon den Ton trifft.

Gelegenheits-Kompositionen

Mendelssohns Opus 81 ist ebenfalls kein Werk im eigentlichen Sinne, sondern versammelt Einzelsätze für Streichquartett aus den Jahren 1827 bis 1847. Schon die Tonartenfolge wäre dem Komponisten nie unterlaufen, und weil er wie kein anderer Sätze verklammerte, sind diese vier zusammengekehrten Gelegenheits-Kompositionen für die zyklische Aufführung ungeeignet. Doch gilt beim Gewandhaus-Quartett für Mendelssohn wie für Beethoven: Beider Werke tragen sie in der DNA, und so ändert auch das im Variationen-Satz des Beginns vernehmbare Phlegma nichts an der mitreißenden Frische dieses Musizierens. Die Kraft der virtuosen Gesten Frank-Michael Erbens, die warmen Erdtöne des Gesamtklangs, die traumwandlerische Sicherheit im Zusammenspiel, Phrasieren, Färben, Deuten, sie trösten allemal darüber hinweg, dass auch die Musiker dieses Sammelalbum nicht allzu ernstnehmen.

Unvergesslicher Nachmittag

Wie das klingt, zeigen sie in Beethovens c-moll-Quartett aus Opus 18, der Sammlung, in der der Bonner den Staffelstab Haydns und Mozarts in die Zukunft katapultierte. Unter den sechs Werken ist dieses das unausgegorenste. Aber die Dringlichkeit, mit der das Gewandhaus-Quartett den kraftvollen Kopfsatz, das brillante Scherzo, das seltsame Menuett, das prächtige Final-Allegro in den Saal pumpt, dazu die Schönheit des Klangs, die Liebe zur Linie, zur Synkope, zur Tradition und zum Aufbruch, sie machen diesen sehr besonderen Nachmittag unvergesslich.

Es gibt noch Karten

Zumal die ausgezeichnete Akustik des Mendelssohn-Saals noch einmal gewinnt durch die wenigen, aber gleichmäßig verteilten Besucher in den ausgedünnten Reihen. Und so kennt die Begeisterung am Ende kaum Grenzen. Eine Zugabe allerdings geben die Corona-Regeln nicht her. Schade – aber für viele der nächsten Konzerte des „ Sommerfestivals“ der anderen Art gibt es noch Karten.

Von Peter Korfmacher