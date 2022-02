Leipzig

1988 führte das Gewandhausorchester unter Kurt Masur erstmals Robert Schumanns Violinkonzert in d-Moll WoO 1 auf, das der Komponist selbst bis zu seinem Tod nie in einer öffentlichen Aufführung hören sollte. Frank Peter Zimmermann übernimmt im Großen Concert vom Donnerstag die Solo-Partie und lässt mit seinem warmen, entschiedenen Klang die schwierige Rezeptionsgeschichte des Konzerts von 1853 vergessen.

Raumgreifend ist der Einstieg des Orchesters, breit aufgefächert der Klang von Streichern, Pauken, Trompeten. Zimmermann steigt in das Anfangsmotiv der Flöten ein. Seine Violine hat viele Gesichter, und er zeigt sie alle in den ersten Takten des ersten Satzes: Er pendelt zwischen hartem, metallischem Strich und weicher Tiefgründigkeit.

Sahnig-süß und honigwarm

Am Pult steht Daniele Gatti, der soeben offiziell als Musikalischer Leiter des Teatro dell’ Opera di Roma von Michele Mariotti abgelöst wurde und ab März seinen Posten als Chefdirigent des Teatro del Maggio Musicale Florenz aufnehmen wird. Gatti dirigiert mit ausnehmend feinen, fließenden Bewegungen. Der Italiener arbeitet die Anschmiegsamkeit unter der rauen Schale heraus.

Der zweite, der langsame Satz ergießt sich sahnig-süß, verträumt ist die Melodie in Zimmermanns Violine, honigwarm der Klang der tiefen Streicher. Nach einem Aufbäumen und Aufbauschen der Orchesterbegleitung kehrt der dritte Satz zum Zarten und Unschuldigen in Zimmermanns Saiten zurück, zum weichen Fluss, und mündet in Jubel für den Solisten im gut gefüllten Großen Saal.

„Genoveva“ fand keinen Platz in den Repertoires

Auch Schumanns Werk „Genoveva“, seine enthusiastisch angekündigte erste Oper, erfuhr nicht den gewünschten Effekt bei der Uraufführung. Die wichtigsten Namen der Musikwelt versammelten sich zur Premiere im Juni 1850 in Leipzig, aber die Begeisterung blieb aus: Pannen, widrige Umstände und Schumanns unzureichendes Dirigat führten zu einer nicht zufriedenstellenden ersten Aufführung, und die Oper konnte sich keinen Platz in den Repertoires der Opernhäuser erkämpfen.

Daniele Gatti dirigiert die Ouvertüre ohne Partitur. Aus dem Nichts entsteht eine Tonfülle der leidenden Geigen, ahnungsvoll warnen die Trompeten vor diffuser Bedrohung. Gatti nimmt sich Zeit, ein Gefühl der Melancholie entstehen zu lassen, immer durchbrochen von einem Aufblitzen der Hoffnung. Kein Notenpult trennt ihn vom Gewandhausorchester, er scheint mit den Musikern zu verschmelzen. Jede seiner Bewegungen setzt sich unmittelbar in Klang um. Das Filigrane in der Melodie lässt er behutsam aufblühen, sieht schon im aufgewühlten Beben das glückliche Ende nahen.

Abstrakter Einstieg, spielerisches „brio“

Johannes Brahms nimmt die zweite Hälfte des Abends ein, mit der kürzesten seiner Sinfonien: der 3. Sinfonie F-Dur op. 90. Der österreichische Musikkritiker sagte der Sinfonie in seiner Rezension einen umso größeren Erfolg voraus, je öfter sie gehört werde. Und Hans von Bülow, Meininger Kapellmeister und Freund von Brahms, wagte ein für diese Zeit ungewöhnliches Experiment. Er ließ die Sinfonie in einem Konzert gleich zweimal spielen.

Daniele Gatti setzt das „brio“ im ersten Satz spielerisch an. Abstrakt dramatisch ist der Einstieg, aber selbst hinter den vermeintlich ernsten Motiven blitzt es hell auf. Auch hier dirigiert er ohne Partitur, wiegt sich gemeinsam mit den Musikerinnen und Musikern, setzt bewusste Akzente und zeichnet eine kühle Weichheit in die Streicher. Vollmundig und verheißungsvoll ist das Finale des ersten Satzes. Gatti greift den Schlusston aus der Luft, verwandelt ihn zwischen seinen Fingern in atemlose Stille. Das Andante gerät weniger spielerisch, dafür träumerischer. Federleicht legt sich die Melodie der Klarinette auf ein weiches Streicherbett. Klangseifenblasen steigen in die Luft, hell schillernd. Gatti heftet der Leichtigkeit dennoch ein Gegengewicht in der Tiefe an. Unverfälscht und aufrichtig anrührend.

Anschwellendes Klanggebilde

Melancholisch und feenhaft entfaltet sich das „Poco Allegretto“. Mysteriös lichtdurchwobene Streicher, friedvoll und doch nachdenklich die Melodie der Flöte. Daniele Gatti legt über die Traurigkeit einen Goldschimmer, beinahe andächtig. Der letzte Satz fordert mehr Raum ein, maliziös und getrieben. Die Emotion steigt aus der Tiefe und unaufhaltsam schiebt sich das anschwellende Klanggebilde vorwärts, bis sich die intensiven Farben auflösen. Der vierte Satz verklingt ätherisch, engelsgleich in einem schwerelosen Schlusston der Bläser. Lang anhaltend ist der Applaus, vereinzelt im Stehen.

Von Katharina Stork