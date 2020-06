Leipzig

Die Stuhlreihen sind mit Schutztüchern abgehängt, über der Bühne thront ein Gerüst, Betonsägen schneiden sich in den Boden: Im Leipziger Gewandhaus läuft derzeit die größte Baumaßnahme seit Errichtung des Konzerthauses im Jahr 1981. Die Bühne wird bis zum Herbst erneuert. Zudem wird die Beleuchtung, die seit der Eröffnung des Hauses in Gebrauch war, auf LED umgestellt. Dadurch könnten rund 25.000 Euro Energiekosten pro Jahr gespart werden, teilte das Gewandhaus mit.

Die Erneuerung des Konzertbühne umfasst den Einbau von Hubpodien im vorderen Teil. Dafür werden mit einer großen Säge Löcher in die Betondecke unter der Bühne geschnitten. Der Bühnenumbau kostet rund 5,3 Millionen Euro, die von der Stadt und dem Gewandhaus getragen werden. Dazu kommen rund 850.000 Euro für die Umstellung der Bühnenbeleuchtung auf LED-Technik.

Anzeige

Zur Galerie Das Gewandhaus ist derzeit eine Großbaustelle: In Leipzigs berühmtem Konzertsaal wird die Bühne erneuert und neue LED-Technik installiert.

Zweite Etappe beim Gewandhaus-Umbau

Der Umbau hatte bereits im vergangenen Jahr begonnen. In der Spielzeitpause 2019 wurde der hinteren Teil der Bühne in Angriff genommen, nun steht der vordere an. „Es ist eine Operation am offenen Herzen“, sagte Gewandhausdirektor Andreas Schulz bei einem Baustellen-Besuch im vergangenen Sommer.

Weitere LVZ+ Artikel

In der aktuellen Corona-Zwangspause spielt das Gewandhausorchester im Mendelssohn-Saal ein „Sommerfestival“. An den Wochenenden gibt es Konzerte in kleinerer Besetzung vor maximal 80 Zuhörern. Die ersten beiden Auftritte am Sonntag waren ausverkauft.

Von LVZ/dpa/nöß