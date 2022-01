Gewandhaus und Oper starten Vorverkauf – Konzerte in Arena gestrichen

Leipzig

Museen, Gedenkstätten und Ausstellungen, besagt die neue Corona-Notfallverordnung, können unter 2G-Zugangsbedingungen öffnen. Und: Diese Kultureinrichtungen werden auch bei steigendem Infektionsgeschehen nicht wieder geschlossen. Damit sind diese Kultureinrichtungen fein raus, haben am Freitag sogar das, was alle Institutionen im Moment am sehnlichsten wünschen: Planungssicherheit. Jedenfalls bis zum Inkrafttreten der nächsten Verordnung.

Alle anderen müssen weiterhin auf die Entwicklung der Bettenbelegung in Sachsens Krankenhäuser starren und sehen sich der Gefahr gegenüber, dass, wer jetzt aufmacht, in der nächsten Woche schon wieder gezwungen sein könnte zu schließen.

Immerhin ist gegenüber den Planungen der vergangenen Woche noch einmal Bewegung in die Obergrenzen bei den möglichen Besucherzahlen gekommen. Denn statt der zunächst angepeilten Obergrenze von 250 Plätzen, stehen nun zwei Modelle zur Auswahl: Entweder entscheidet man sich für 50 Prozent der Gesamtkapazität mit maximal 500 Besucherinnen und Besuchern oder 25 Prozent der Gesamtkapazität mit maximal 1000 Besucherinnen und Besuchern.

Große Häuser profitieren

Dem Gewandhaus mit seinen knapp 2000 Plätzen kann das egal sein, hier fällt so oder so spätestens bei 500 der Hammer, was aber immerhin einer Verdopplung der Kapazität gegenüber dem Verordnungs-Entwurf bedeutet. Auch die Oper (1267 Plätze) darf 500 Personen einlassen, die MuKo gut 300, das Schauspiel darf den großen Saal (672 Plätze) für maximal 336 Theaterbegeisterte öffnen.

In die Arena Leipzig dürften nun zwar immerhin 1000 Personen, aber wirtschaftlich ist damit kein Blumentopf zu holen. Folglich sind die Konzerte von Ben Zucker (18. Januar), Maite Kelly (22.) und One Vision of Queen (23.) nun doch abgesagt.

Großes Concert mit Andris Nelsons

Oper und Gewandhaus dagegen kehren zurück zum Spielbetrieb, das Gewandhaus am 19. Januar im kleinen Saal mit Steffen Schleiermachers Musica nova und Werken von Aperghis und Schleiermacher und tags darauf im großen mit dem von Andris Nelsons dirigierten Großen Concert (Werke von Klengel, Nikisch, Bruckner), die Oper danach mit einem Wagner-Wochenende (22.: Das Liebesverbot, 23.: Rienzi).

In beiden Häusern beginnt der Vorverkauf am Montag, 17. Januar, das Schauspiel bringt voraussichtlich schon vor dem Wochenende wieder Karten an den Mann und die Frau. kfm

Von kfm