Er nennt sie sein „Lebens-Leitmotiv“. Gemessen an der 60 Jahre währenden Auseinandersetzung mit Beethovens epochalem Variationswerk, erscheint das nur konsequent. Am Samstag hat Rudolf Buchbinder sein Projekt „ Diabelli 2020“ im Leipziger Gewandhaus vorgestellt.

Der Pianist, Jahrgang 1946, gilt in Sachen Beethoven gewissermaßen als der pianistische Gewährsmann unserer Zeit. Als einsamer Rekordhalter, was die Zahl der zyklischen Aufführungen aller Beethoven-Sonaten betrifft, kann er auch bei den späten „Diabelli-Variationen“ op. 120 eine Ausnahmestellung für sich reklamieren.

Reiz der Vorlage

Der Österreicher war der erste, der neben den Beethoven’schen auch die Variationen der Zeitgenossen vollständig auf Platte einspielte. Dass es derer 50 gibt, darunter Beiträge von Franz Schubert, Liszt und Beethoven-Schüler Carl Czerny, ist dem geschäftssinnigen Verleger Anton Diabelli zu verdanken und seinem für sich betrachtet bestenfalls mittelmäßigen Walzer-Fundstück.

Für Buchbinder indes ist der Reiz der Vorlage noch lange nicht ausgeschöpft, und so bat er zum Jubiläumsjahr zehn Komponisten und eine Komponistin um je eine weitere Walzer-Adaption für „ Diabelli 2020“. Was die Einzelbeiträge eint: Sie richten ihren Gruß an den großen Jubilar zumeist mit einem deutlichen Augenzwinkern.

Krachiger musikalischer Spaß

Lera Auerbauch lässt ihren „Diabellical Waltz“ mit den Russen Rachmaninow und Prokofjew bedeutungsvoll raunen, feinziseliert dagegen tönt es bei Rodion Schtschedrin – ein ebenso skurriler Beitrag wie Philippe Manourys pointillistisches Klang-Gewebe. Toshio Hosokawas Miniatur „Verlust“ lädt zur Meditation in einem japanischen Steingarten ein, Tan Duns „Blue Orchid“ erkundet in wenigen Tönen aparte Echo-Effekte.

Für Pianist wie Publikum ein krachiger musikalischer Spaß sind „Rock it, Rudi!“ von Christian Jost und Jörg Widmanns ausufernde „Diabelli-Variation“. Letztere ist mit ihrem zum Boogie-Woogie mutierenden Radetzkymarsch der zitathubernde Rausschmeißer. Und gleichzeitig die passende Überleitung zum Hauptwerk.

Wer hat’s erfunden?

Erfunden hat den Boogie-Woogie natürlich Beethoven: Nicht erst in der 16. von insgesamt 33 Veränderungen mit ihren bollernden Bässen und den Trillern in der rechten Hand, sondern bereits in der etwas früher komponierten letzten Sonate op. 111, wenn man dem Komponisten Igor Strawinsky Glauben schenkt.

Über derlei Zuschreibungen macht sich Rudolf Buchbinder Gedanken in seinem lesenswerten Büchlein „Der letzte Walzer“, quasi der Begleitband zum Diabelli-Projekt. Sein Debüt-Rezital im Gewandhaus – er tritt am Sonnabend wegen der Saalkapazität zweimal auf – kommt hingegen ohne willentliche Exaltationen aus.

Scharfe Tempi und Akzente

Sein Spiel strebt vielmehr nach einer auf möglichst präziser Notentextexegese beruhender Objektivität, Maß und Mitte in Charakter und Form bleiben auch dort gewahrt, wo unter weniger befähigten Pianistenhänden Unübersichtlichkeit drohte, wie in der atemlos-pochenden Fuge.

Scharfe Tempi und Akzente scheut Buchbinder keineswegs: Folglich bleibt nach der reminiszierenden letzten Variation – diese darin dem lichtfiligranen Ende von Opus 111 nicht unähnlich – der Himmel fast etwas unversöhnlich halbverschlossen.

Wie gut, dass darauf zur Auflockerung noch eine Auswahl der Walzer-Adaptionen der Beethoven-Zeitgenossen folgt: Virtuoses von Kalkbrenner, dem jungen Liszt und dem pompös-auftrumpfenden Czerny, Berührendes von Schubert. Dafür bedankt sich ein, wenn auch bei beiden Konzerten schütter besetzter, jubelnder Saal.

CD-Tipp: Rudolf Buchbinder: „The Diabelli Project“; Deutsche Grammophon

