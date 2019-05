Leipzig

Mit seiner Fünften machte es Anton Bruckner seinen Verächtern leicht, ihn zu missverstehen. Denn keine andere seiner zwölf Sinfonien ist so gefährdet, auseinandergerissen zu werden durch die vielen neuen Anläufe und die vielen Generalpausen, von denen drei die Sätze nur notdürftig voneinander trennen. Findet hier ein Dirigent keine Form, kein dramaturgisches Konzept, zerfallen die 80 Minuten zum Flickenteppich schöner Stellen. Bestenfalls. Drum gehören sie oft zum Langatmigsten, was die Spätromantik zu bieten hat. Allerdings nicht mit dem Gewandhausorchester, da zählen sie auch in den Großen Concerten dieser Woche wieder zum Großartigsten, Beeindruckendsten, Bewegendsten.

Ruhig, erhaben, unbeirrbar

Nicht dass sie vollkommen wäre, die Aufführung vom Donnerstagabend. Da schieben sich im Scherzo und, mehr noch, im Finale zunehmend Lässlichkeiten ins Bild. Aber im Gegensatz zur CD, für die es aus drei Konzerten und Proben genug Reparatur-Material geben wird, stören sie live nicht weiter. Denn Gewandhauskapellmeister Andris Nelsons lässt den sinfonischen Mahlstrom alles mitreißen, was sich ihm in den Weg stellt. Ruhig, erhaben, aber unbeirrbar. Nun gut, in den gewaltigen Fugen-Kunststücken des Finales geht die Rechnung nicht mehr auf, weil er kurz vor der Zielgeraden dann doch noch einmal ein wenig durchhängt, der Spannungsbogen. Aber auf dem weiten Weg hierhin sind Nelsons und das Gewandhausorchester dem Himmel fortwährend verdammt nah.

Nun hört, was noch draus wird

Bereits der erste Einsatz der Bratschen, samtweich, warm, menschlich und beseelt, öffnet seine Pforte und erlaubt tiefe Blicke in die tönende Transzendenz Anton Bruckners. Dass der immer wieder neu ansetzt, dass er die Entwicklung seines Materials in erratischen Form-Blöcken aus wenigen Zellen erwachsen lässt, das spielt bei Nelsons kaum eine Rolle. Er nimmt die Beethoven-Analogien dieser Partitur beim Wort und zwingt sie unter einen Bogen, indem er nichts, wirklich nichts, isoliert geschehen lässt. Selbst die rätselhaften (und sehr beredt gespielten) Klarinetten-Einwürfe des Finales haben in dieser Welt der fortwährenden Umschichtung, Umformung, des unentwegten Werdens nicht den Charakter des naseweisen Zwischenrufs, sondern funktionieren eher als Standortbestimmung: Seht her, diesen Zustand hat das Material derzeit – nun hört, was noch draus wird!

Überwindung durch Könnerschaft

Es werden draus zwei Fugen und ihre Vereinigung. Es wird draus die Überwindung Beethovens mit seinen eigenen Mitteln. Keine andere Bruckner-Sinfonie beruft sich so eindeutig auf den Giganten. Sie tut es mit ihrer langsamen Einleitung und mit ihrer Material-Entfaltung. Sie tut es Finale ganz konkret mit dem selbstgewissen „Was bisher geschah des Beginns“. Und sie tut es, indem sie Beethovens sperrige Große Fuge als Blaupause nimmt – mit der etwas akademischen, wenn nicht angeberischen Geste der Überwindung durch Könnerschaft.

Vollkommen antiakademisch

Dennoch – oder gerade darum – funktioniert Nelsons vollkommen antiakademischer Ansatz vortrefflich. Weil hier das Handwerk des Kontrapunktikers nicht Selbstzweck bleibt, sondern als Zielpunkt der knappen Stunde zuvor ganz selbstverständlich erfahrbar wird. Folgerichtig ruft Nelsons auch erst gegen Ende die letzten dynamischen Reserven des Gewandhausorchesters ab, das er umgruppiert hat auf der Bühne: Posaunen und Tuba sind nach links zu den Hörnern gewandert, die Pauke ganz nach rechts. Das macht den nun durchgängig von unten nach oben gebauten Blechklang kompakter, verbindlicher – und scheint auch gegen die Echos zu helfen, die auf manchen Plätzen zu den wenigen Einschränkungen der Gewandhaus-Akustik zählen.

Nicht dekorativ, sondern wahrhaftig

Ja, Nelsons legt alle vier Sätze aus einem Guss an. Ja, es gelingt ihm die kontinuierliche Steigerung über die Satzgrenzen hinweg. Und doch hat diese Aufführung ihren Höhepunkt bereits vor dem Ende: Das Adagio, das den dritten Satz aus Beethovens Neunter von Ferne grüßt, dieser verdichtend variierende Liedreflex lässt wohl niemanden unberührt im Saal. Der entrückte Gesang der Holzbläser, das unerbittliche Schreiten der tiefen Streicher, die schwelgerischen Linien aller um Konzertmeister Andreas Buschatz herum, selbst die Tonwiederholungen der Hörner stehen im Dienst einer entrückten Schönheit, die nicht dekorativ ist, sondern wahrhaftig. Sollte es gelingen, diese Schönheit, diese Tiefe, diesen Sog, diese Kraft auf CD zu bannen, hätte Andris Nelsons’ Leipziger Bruckner-Zyklus (gerade sind bei der Deutschen Grammophon die Sechste und die Neunte erschienen) bereits seine Existenzberechtigung. Im proppenvollen Saal sieht man es ähnlich, was der ausführliche Jubel beweist.

Das Konzert wird morgen, Sonntag, um 11 Uhr wiederholt. Mit etwas Glück gibt’s an der Tageskasse noch Restkarten. Im Anschluss stellen die Teilnehmer des Kompositionsclubs „KlangWerkRaum“ in einem Foyerkonzert im Schumann-Eck ihre neuen Werke vor. Es musizieren Eckehard Kupke (Fagott), Edwin Ilg (Violine) und Julian Schack ( Horn).

Von Peter Korfmacher