Es ist kompliziert. Weil so wenig Kompliziertes darin ist. Denn von den holzschnittartigen vaterländischen und Revolutions-Sinfonien Dmitri Schostakowitschs lässt die 1957 zum 40. Jahrestag der Oktober-Revolution entstandene elfte den wenigsten Raum für doppelte Böden, unter denen sich all das Ja-Aber verstauen ließe, um das Pathos abzufedern, den Polit-Kitsch aufzufangen, die Schostakowitsch hier auffährt, um „Das Jahr 1905“ zu schildern.

Derlei allerdings interessiert den Gewandhauskapellmeister Andris Nelsons ohnehin nicht, der diese Elfte in den Großen Concerten dieser Woche als monumentales Hauptwerk hinter die Pause setzt. Er legt die viersätzige Erinnerung an Protest, Massaker, Schockstarre und Sturmgeläut zur einstweilen ins Leere laufenden Revolution nicht als sinfonische Architektur an, sondern als Bilderzyklus. Und dessen eindeutige, unmittelbare, ja übergriffige dramatische und emotionale Ansprache greift dem Publikum mit den ersten Frostklängen in der Nachfolge des dritten Bohème-Aktes bereits an die Gurgel. Lässt sie eine gute Stunde lang auch nicht wieder los bis zum Schluss, den man fahrig und beiläufig finden könnte, mehr passiert als gestaltet. Der aber mit dieser seltsamen Verhuschtheit auch als Chiffre stehen mag für die Vergeblichkeit des ersten russischen Arbeiteraufstands. Ja und aber – wie das eben so ist in den Sinfonien Dmitri Schostakowitschs.

Luxuriöser Überfluss

Auf weiten Strecken ist die Elfte strukturell zweistimmig gehalten und eher episch strömend als dramatisch sich türmend. Form ist hier Folge von Klang, von immer neuen Mischungen immer gleicher Farben. Und die bietet das Gewandhausorchester um den Konzertmeister Frank Michael Erben im luxuriösen Überfluss. Wunderbar disziplinierte Bläser, erstklassige Streicher, eindrucksvolles Schlagwerk, alles dynamisch fein aufeinander abgestimmt in den weiten Ebenen zwischen Piano und Mezzoforte, mit Mut zur Fratze bei den Ausbrüchen, wenn Nelsons alle Hemmungen fahren lässt.

Allerdings bedarf die Schlichtheit, mit der Schostakowitsch hier sein Material in weiten Unisono-Schleifen abwickelt, unbedingt der absoluten Präzision, soll aus klingender Illustration ein sinfonischer Kosmos werden. Und da hapert es doch mehr als schicklich. Bereits der erste g-moll-Klang von Streichern und Harfen sitzt nicht aufeinander, und auch danach klingt vieles unscharf wie durch Eisblumen hindurch betrachtet. Immerhin spielt sie ja im Winter, diese Sinfonie. Und sie staut bis zum Ende so viel Energie auf, dass auch ihr merkwürdig im Kiesbett ausgebremstes Ende in ekstatisch befreiten Jubel mündet – im selbst unter Corona-Auspizien wirklich sehr mäßig besuchten großen Saal.

Geheimnisvoll und mystisch

Das mag neben der Pandemie und all den damit verbundenen Beschwernissen und Sorgen auch mit der ersten Halbzeit zusammenhängen, in der Nelsons gemeinsam mit der grandiosen Geigerin Baiba Skride und seinem Gewandhausorchester das um 1980 entstandene Violinkonzert „Offertorium“ der Gewandhauskomponistin Sofia Gubaidulina (geboren 1931) präsentiert. Eine sperrige, geheimnisvoll und mystisch schillernde Musik, die den Gedanken der Selbstaufgabe zuerst auf Bachs „Musikalisches Opfer“ überträgt, das sich auf dem Wege der Trichter-Variationen von beiden Seiten her auflöst, um sich von dort auf den gleichwohl enorm anspruchsvollen Part der Solo-Violine zu übertragen und schließlich auf den gesamten Orchestersatz, der zum Ende hin so weit auseinanderklafft, dass die Gravitation nicht mehr ausreicht, Bässe und Höhen beieinander zu halten.

Auf dem weiten Weg dorthin produzieren Nelsons und sein Orchester unerhörte Klänge, körperloses Flirren, schrundige Abgründe, warme Choral-Reflexe, lässt Skride ihre Stradivari singen und seufzen, aufbegehren und auftrumpfen. Und hier, in der Dimension des Klangs, seiner Schönheit, Kraft und Würde, auch seiner Balance, liefern alle Beteiligten reichlich. Beim Zusammenspiel wäre mit ein wenig mehr Probenaufwand gewiss mehr möglich gewesen. Dass Nelsons es nicht abgerufen hat, zeigt, dass ihm letzte Präzision auch bei dieser Musik nicht wichtig scheint. Und vielleicht ist hier – im Gegensatz zu Schostakowitsch – sogar etwas dran. Gubaidulinas spirituelle Glut jedenfalls glimmt deutlich spürbar durch alle Unschärfen hindurch.

Von Peter Korfmacher