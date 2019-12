Gewandhausorchester und Boston Symphony Orchestra geben erstes gemeinsames Konzert

Leipzig

Große Emotionen fluten den Saal: Am Abend des Reformationstages, der in den Staaten im Zeichen von Halloween steht, geben die Weltklasseorchester Leipzigs und Bostons in der nach dem Vorbild des zweiten Gewandhauses gebauten Boston Symphony Hall ihr erstes gemeinsames Konzert.

Aus diesem Anlass ist auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier über den Atlantik geflogen. Und das deutsche Staatsoberhaupt wird schon vor dem ersten Wort mit Bravo- und Hoch-Rufen begrüßt. Steinmeier genießt es sichtlich. „Ich werde“, sagt er lächelnd in den ausverkauften Saal, „die nächsten 90 Minuten nutzen, um einige fundamentale Zusammenhänge zwischen Musik und Politik herzustellen.“ Denn bei den Tönen funktioniert offenkundig alles, was in der Diplomatie derzeit hakt.

Ausverkaufte Boston-Konzerte

Weil schon im Vorfeld so viel die Rede war von der Einzigartigkeit dieser familiären Kooperation, sind die gemeinsamen und auch die Konzerte des Gewandhausorchesters allein längst ausverkauft. BSO-Intendant Mark Volpe: „Dass hier unter Nelsons eine Orchesterfamilie entstanden ist, das hat die Leute neugierig gemacht.“

Die Herzlichkeit, mit der Bostoner und Leipziger Musiker und Musikerinnen miteinander verkehren, die Selbstverständlichkeit, mit der sie miteinander musizieren, pulverisieren vom ersten Probenton an alle Bedenken, die sich an Traditionen, Instrumenten, Stimmtönen, Proben-Gepflogenheiten aufhängten. Eigentlich nicht überraschend. Denn exzellente Musiker sind sie alle. Und exzellente Musiker hören auf- und reagieren mit­einander.

Darum ist dieses denkwürdige Bostoner Konzert auch musikalisch spektakulär gut. Denn die Kombination zweier Weltklasse-Orchester taugt nicht nur für Lautstärke. In der Streichorchester-Fassung von Schönbergs „Verklärter Nacht“ zeigt die 18er-Besetzung eindrucksvoll, dass Karajan recht hatte mit seiner These, dass man um leise zu spielen der Masse bedarf. Dazu kommen in Skrjabins „Poeme de l’extase“ unerhörte Farben und in Haydns B-Dur-Sinfonia-concertane mit gemischten Solisten eine lockere Eleganz, die doch sehr überrascht im sensationell offen, präzise und sinnlich klingenden Saal.

Bier, Brezeln und Halloween

Danach brüllt das Publikum zur Pause seine Begeisterung ausdauernd in den Saal, nach dem finalen Skrjabin tut es dies stehend. Danach lädt der Bundespräsident das Publikum in den Foyers zum Empfang mit Bier und Brezeln, während die Orchester in den Katakomben der Symphony Hall Halloween feiern. Schöner lässt sich die persönliche Nähe kaum zeigen – und die Notwendigkeit, dass auch in Leipzig gemeinsame Konzerte nötig sind, um die Kraft dieser Allianz über die Kontinente hinweg in die Welt zu tragen. Sie sind beschlossene Sache, Termine und Programme derzeit heiß diskutiert.

Von Peter Korfmacher