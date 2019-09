Gift und Gegengift

Leipzig

In jüngster Zeit belebt ein Begriff die Debatte, der, wie fast alle die Debatte belebenden Begriffe, nicht freundlich klingt. Von „toxischer Männlichkeit“ ist die Rede, wenn es um traditionelles Machotum geht, um Stärke, Härte, Aggression, Macht, Mut – und das alles so heterosexuell wie möglich.

„Toxische Männlichkeit“ wird als Vorwurf formuliert und lässt Männer gemeinerweise wie Giftzwerge aussehen, was zuverlässig den einen oder anderen Pantoffelhelden aus der Garage lockt.

Noch gefährlicher ist die Ansteckungsgefahr beim tödlichen Männerschnupfen, die zu wenige davon abhält, sich in überfüllte Wartezimmer zu setzen. Dort stoßen Männer an ihre Grenzen. Längst zu schwach, ein Smartphone zu halten, suchen sie Zerstreuung (oder auch nur Ablenkung vom unabwendbaren Siechtum) im Illustrierten-Stapel, dessen Zeitschriften sich jedoch ausschließlich an Frauen wenden.

Leben und Werkzeug

Männer sind zwar mitgemeint, ihre Bedürfnisse aber werden in Wartezimmern in Grund und Boden ignoriert. Nix mit „Die schönsten Garagendächer und was sie über Deine Manneskraft verraten“ oder „So legen Sie Ihren Staubsauger tiefer“.

Mal wieder ist es die Kirche, die sich kümmert, genauer: der Pommersche Evangelische Kirchenkreis. Dort organisieren Männer für Männer die Gesprächsreihe „Drehmoment“. Es geht um persönliche Geschichten und existenzielle Lebensfragen, stehen am Freitagabend theoretische Physik und Energiewende auf der, wie sie wohl sagen würden, Agenda.

Ja, auch Mann und Männlichkeit müssen immer mal zur Durchsicht. Aus diesem Grund findet das Treffen wo statt? In einer Autowerkstatt.

Von Janina Fleischer