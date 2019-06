Leipzig

Wo er denn hier gelandet sei, wird sich Sir András Schiff beim Betreten des „Haus Leipzig“ gefragt haben. Weil im Gewandhaus, seiner standesgemäßen Spielstätte, weiträumige Bühnen-Bauarbeiten um sich greifen, war der Umzug in die Eventlocation an der Elsterstraße unausweichlich. Befremdlich fühlt es sich trotzdem an, in dieser raumklimatisch wie -akustisch wie -atmosphärisch denkbar ungünstigen Mehrzweckhalle zu sitzen, wo, direkt über Schiffs Steinway-Flügel, eine Discokugel von der Decke baumelt.

Kein Bachfest ohne Schiff

Vertrautheit schafft an diesem gewitterschwülen Nachmittag nur das überwiegend internationale Publikum. Für viele, so scheint es, gehört ein Konzert des ungarischen Ausnahmepianisten so selbstverständlich zum Bachfest wie die h-moll-Messe zum Abschluss. Und auch das Bachfest scheint ohne András Schiff nicht mehr auszukommen: Letztes Jahr – da wurde im Gewandhaus noch nicht umgebaut – standen neben dem Italienischen Konzert die Goldberg-Variationen auf dem Programm, 2017 war es eine konzertante Lektion mit Bach und Bartók in den Salles de Pologne. Und einige Jahre zurück, 2010, trug Schiff in der evangelisch-reformierten Kirche alle Französischen Suiten in Serie vor. Eine DVD-Produktion dazu findet sich, millionenfach aufgerufen, auf Youtube.

Silbrig singender Klavierton

In diesem Jahr hat sich der Bach-Spezialist die Partiten vorgenommen, alle sechse, aber immerhin mit Pause zwischendrin. Wenn Schiff federnden Schrittes zu seinem Instrument wandelt, filigran in der Körpersprache, dabei milde und zurückhaltend lächelnd, so ist es, als trete dem Publikum ein Gesandter einer besseren Welt entgegen. In der die Ideale der Kunst (noch) maßgebende Gültigkeit besitzen. Wenn er daraufhin die eröffnenden Sechzehntel der G-Dur-Partita wie Kieselsteine aus seiner rechten Hand kullern lässt, gefolgt von drei neckisch dahingetupften Akkorden, so ist man als Zuhörer sofort bezaubert, wie gefangengenommen von Schiffs silbrig singendem Klavierton.

Bewundernswerte Anschlagskunst

Der 65-Jährige verfügt über eine bewundernswerte Anschlagskunst, die alles Vordergründige, alles Plakative meidet und stets auf ein Höchstmaß an Klarheit bedacht ist. Jede einzelne Note wird da in ihrer Zerbrechlichkeit respektiert. Da ist nur nachvollziehbar, dass Schiff auf Pedalgebrauch weitestgehend, also über ganze Suitensätze hinweg, konsequent verzichtet.

Subtil abschattiert

Wer dahinter puristische Rechthaberei vermutet, sieht sich gerade in den kleineren Tänzen, die mit einem Minimum an Noten auskommen, eines Besseren belehrt: Das Tempo di Minuetta rückt mit seinen subtil abschattierten Melodietönen in die Nähe Scarlattis genauso wie die Burlesca der darauf gespielten a-moll-Partita und die bärbeißig polternden Bässe im Scherzo (das einzige Stück übrigens, dem Bach diese Bezeichnung gab).

Diszipliniert und wohldosiert

All das gelingt Schiff, ohne auch nur von einem Tropfen Pedal Gebrauch zu machen. Und wenn er den Weichzeichner des Klanges doch einmal benutzt, dann nur in diszipliniert wohldosierten Mengen: Die Sarabande der numerisch ersten Partita in B-Dur klingt, als wäre ein Gazeschleier um sie gelegt.

Überhaupt erreicht der drei Bruttostunden dauernde Klaviernachmittag, der damit in den Abend hineinragt, hier bereits seinen Höhepunkt. Weil Schiff der ungemeinen Kultiviertheit seines Klavierspiels eine Prise Unberechenbarkeit, Übermut, ja Humor beimischt.

Ein spitzbübisches Grinsen

Plötzlich erscheint das Präludium dank großzügiger Pedalisierung in ein romantisches Licht getaucht, wird jede harmonische Wendung der Sechzehntel-Girlanden in der Allemande genussvoll ausgekostet, erhält die motorische Zänkerei beider Hände in der Corrente augenzwinkernden Charme. Und die Giga, ein munterer Kehraus, für den Schiff ein nicht zu hohes Allegretto-Tempo wählt, überrascht mit irrlichternden Lagenwechseln. Da kann sich selbst Sir András ein spitzbübisches Grinsen nicht verkneifen.

Geschmackssichere Verzierungen

Hätte er sich zu dieser sprudelnden Spielfreude doch auch in der D-Dur-Partita hinreißen lassen. Diese spielt er ebenfalls klarstmöglich, mit nur kleinen dynamischen Schattierungen und stets geschmackssicheren Verzierungen. Doch auf die Dauer wünschte man sich, dieser Pianist möge einmal auf seine sehr beherrschte Weise die Beherrschung verlieren.

Für gröbere Ohren entsteht so der Eindruck von wohltemperierter Gleichförmigkeit. Vielleicht hätte ein Farbwechsel gutgetan, zum Beispiel wieder mit einem Werk von Bartók zwischen dem vielen Bach. Vielleicht fehlt ihm, was verständlich wäre, auch einfach die Kraft, als er endlich bei der finalen e-moll-Partita angelangt ist. Dieser, der gehaltvollsten der sechs, mangelt es schon in der Toccata an Leidenschaft, an Kontrasten und auch an Spannung. So endet diese hochkonzentrierte Gesamtdarbietung mit einer etwas beiläufigen Gigue, nach der sich Schiff, trotz drängender Ovationen, zu keiner einzigen Zugabe mehr überreden lässt.

Von Werner Kopfmüller