Gipfeltreffen: Martha Argerich und Gidon Kremer spielen Weinberg, Prokofjew und Schubert

Leipzig

Ein seltsam beklemmender Kontrast: Gidon Kremer steht mutterseelenallein auf der riesigen Bühne des Gewandhauses und traktiert seine Geige. Schroffe Ketten gespaltener Akkorde, herbe Linien, trotz der Minimal-Besetzung Klänge von sinfonischem Ausmaß und Anspruch. Ein monumentales Werk ist diese erste Sonate für Violine allein von Mieczyslaw Weinberg, ungeheuer fordernd für den Interpreten wie fürs Publikum im gestopft vollen großen Saal. Zumal Weinberg keine Gnade kennt in dieser knappen halben Stunde aus der Mitte der 60er: Wo auch immer sich Inseln der Behaglichkeit, der Zärtlichkeit zu bilden drohen, richtet er das Sperrfeuer der splitternden Akkordblöcke und bösen Pizzicato-Repetitionen darauf oder begräbt sie unter höhnischen Girlanden.

Übergeiger im Dienste Weinbergs

Gidon Kremer, 72, der Übergeiger aus Riga, ist seit einiger Zeit schon im Dienste Mieczyslaw Weinbergs unterwegs. Der wurde 1919 in Warschau geboren, floh vor den Nazis in die Sowjetunion und sah sich auch in Stalins Reich als Jude Repressionen ausgesetzt. Doch in Dmitri Schostakowitsch fand er einen Freund und Förderer, der ihm und seinem umfangreichen Werk, das alle Gattungen bedient, ans Licht der Öffentlichkeit half. Und als Weinberg 1996 starb, war er zwar kein populärer, aber doch ein sehr geschätzter Komponist.

Der Komponist Mieczyslaw Weinberg. Quelle: Internationale Weinberg-Gesellschaft

Jedenfalls im Osten. Im Westen sind, trotz vermehrter Versuche, dies zu ändern seine Werke noch immer rar auf Konzert- und Opernbühnen. Aber rund um den 100. Geburtstag Weinbergs am 8. Dezember hat auch das Gewandhaus einen Weinberg-Fokus mit sieben Konzerten angesetzt, um ihm mit Kammermusik und Sinfonik den Platz im Musikleben zu erobern, der ihm gebührt.

Wirklich sehr, sehr sperrig

Mit Werken wie der Solo-Sonate wird das nicht ganz leicht werden. Weswegen Krämer den schrundigen Monolithen in fünf Sätzen vom Anfang des Konzerts vor die Pause verschob. Als Eröffnungsstück hätten diese Töne vielleicht doch diesen oder jenen verschreckt im Saal. Nein – wahrscheinlich hätten sie es nicht. Beim Leipziger Kammermusik-Publikum hört man zwar in der Pause immer wieder die Einschätzung, dass diese Musik aber wirklich sehr, sehr sperrig sei. Aber während Kremer sich mit ihr entäußert, herrscht Totenstille im Saal.

Jeder einzelne Ton ein Ereignis

Wenn jemand dieses Stück zum Publikum zu tragen vermag, dann er. Es gibt Geiger, die intonieren sauberer, und bei manchen der erratischen Eingangs-Akkorde fällt die Entschlüsselung recht schwer. Aber Kremer gleicht dies locker aus mit seinem gewaltigen, satten, runden, vollen und lebendigen Ton, der schier unerschöpflichen Fülle von Farben, über die er auch an den äußersten Enden des dynamischen Kontinuums noch souverän verfügt, und mit seinem unbedingten Gestaltungswillen, der buchstäblich jeden einzelnen Ton zum Ereignis macht – auch wenn er so ruppig daherkommt, so unnahbar, ja feindselig wie weite Strecken von Weinbergs Opus 82.

Klezmer und Fuge

Weinberg konnte auch anders: Rund zehn Jahre früher entstand seine fünfte Sonate für Violine und Klavier, für die Kremer keine Geringere als Martha Argerich, 78, die unvergleichliche, die einzigartige Grande Dame des Klavierspiels, mit ins Gewandhaus gebracht hat. Hand in Hand kommen die beiden auf die Bühne, halb zieht er sie, halb schreitet sie hin, und verlassen sie auch wieder so – wie ein Ehepaar, das die Liebe über die Jahrzehnte gerettet hat. Tatsächlich musizieren die beiden seit urdenklichen Zeiten gemeinsam, und auch Weinbergs Opus 53 haben sie oft gespielt. Man merkt es an der Selbstverständlichkeit, mit der sie durch diese sehr viel zugänglichere, verbindlichere, verspieltere, aber auch etwas weniger originelle Musik navigieren. Auch hier ist nicht alles Perfektion. Aber weder Intonationstrübungen noch Irritationen im Zusammenspiel können dem melancholischen Zauber etwas anhaben, der von diesem Musizieren ausgeht, von der Zärtlichkeit, dem Witz, der, Kraft und der Weichheit, mit der dieses Paar vom Olymp Weinbergs Sonate zwischen Klezmer, Reigen und etwas angeberischem Fugato ausstattet.

Herbheit und Fabulierfreude

Kremer und Argerich rahmen ihren Weinberg klug mit Prokofjews schlackenloser D-Dur-Sonate für Violine und Klavier (op. 94) zu Beginn und mit Schuberts A-Dur-Violinsonate (D 574) zum Schluss. Beide verweisen sie auf jeweils eine Seite im vielseitigen Schaffen des Mieczyslaw Weinberg: Prokofjew steht für die intellektuelle Herbheit, Schubert für die epische Fabulierfreude. Und beide geben sie den beiden Traumpartnern auf der Bühne ausreichend Gelegenheit, ihren jeweiligen Sonderrang zu unterstreichen – wobei in der Kammermusik bekanntlich das Ganze weit mehr ist als die Summe seiner Teile.

Bei Piazzolla hat’s auch geklappt

Nach gut zweieinviertel Stunden ist das Weinberg-Programm Geschichte, der Jubel im Saal würde auch einem Rock-Konzert gut zu Gesichte stehen, und der Zugaben-Reigen beginnt mit Astor Piazzolla. Dass der mittlerweile ganz selbstverständlich zu den großen Komponisten des 20. Jahrhunderts gezählt wird, verdankt er nicht zuletzt Gidon Kremer und Martha Argerich. Warum sollte das mit Mieczyslaw Weinberg nicht auch klappen?

Fokus Mieczyslaw Weinberg: 17. November: Kammermusik, 1. Dezember: Quartettgesellschaft; 19., 20. Dezember: Großes Concert mit Hakan Hardenberger an der Trompete und Andris Nelsons am Pult, 30./31. Januar, 2. Februar: Großes Concert mit Sol Gabetta am Cello und Cristian Macelaru am Pult, 13., 14. Februar: Großes Concert mit Gidon Kremer und Daniele Gatti, 15. Februar: Gidon Kremer und seine Kremerata Baltica begleiten den Stummfilm „Chronik der laufenden Ereignisse“; www.gewandhausorchester.de; Karten und Infos gibt es unter anderem in der Ticketgalerie Leipzig (LVZ-Foyer, Peterssteinweg 19; Barthels Hof, Hainstraße 1), unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 2181050, unter 0341 1261261 sowie an der Opernkasse.

Von Peter Korfmacher