Gitarrist Erik Heyner ist tot

Er war Gitarrist, Sänger, Mundharmonikaspieler, Seemann: Erik Heyner ist tot. Der Leipziger Musiker starb am Silvestertag nach langer, schwerer Krankheit. Er wurde nur 55 Jahre alt.

Er war wohl der einzige Musiker Leipzigs mit einem Facharbeiterbrief als Vollmatrose. Zu DDR-Zeiten noch stach er mit der Handelsflotte in See. Zur Musik trieb es ihn trotzdem. Heyner war in zig Bands aktiv, half sogar als Gitarrist bei Engerling aus – ein Ritterschlag. Im Duo trat er mit Sängerin Heike May auf, mit Gitarrenbaumeister Matthias Voigt, als Sänger und Gitarrist mit der LE Boogie Band, mit seiner Combi Erik & the New Hats, war in der Begleitband des Gospel-Chores „Open Up Wide“ aktiv, zuletzt bei seinen beliebten Sessions im Morrison’s, bei denen der regelmäßig rund ein Dutzend Leipziger Musiker um sich scharte.

Trotz vieler eigener Probleme immer hilfsbereit

Erik Heyner. Quelle: Andreas Döring

Alkohol, seelische Störungen – trotz aller inneren Kämpfe war er immer hilfsbereit und gab, wenn er konnte. Bei der Behindertenhilfe der Stadt verdiente er sich ein Zubrot, half dort mit seinen Erfahrungen und auch mit Musik. Zwischen zwei Chemotherapien besuchte er im Vorjahr noch das Bluescamp in Göhren, wo er seine Musik teilte.

Das Begräbnis soll im allerengsten Familienkreis stattfinden, sein musikalisches Gedächtnis aber so, wie er es immer geliebt hat: mit vielen Freunden. Am 28. März soll im abends Unterrock im Geyserhaus, da wo Erik immer gefeiert hat, mit viel Musik und einer Session an den beliebten, immer hilfsbereiten Erik Heyner erinnert werden.

Von Jörg ter Vehn