Leipzig

Neben seinen verstorbenen Zeitgenossen Heinz Czechowski und Karl Mickel ist Wulf Kirsten der herausragendste Vertreter der Sächsischen Dichterschule. Seit Jahrzehnten in Weimar beheimatet, gilt er als geistiger Erbe Peter Huchels. Reiner Kunze rühmte ihn schon früh als „große Hoffnung“ der Lyrik. Am 21. Juni wird Wulf Kirsten 85.

Seine jüngsten Strophen feiern die Sprache als Brunnen, aus denen jene seltenen Verben und Substantive sprudeln, die er verwendet. Der Autor entpuppt sich erneut als Merlin des Wortes, der Vokabeln in der Retorte einschmilzt und destilliert. Kein anderer aus seiner Zunft gebietet gegenwärtig über eine ähnlich reichhaltige Lexik wie er und niemand vermag sie so kreativ zu variieren.

Zusammenklang zweier Frequenzen

Die Verse des Ausdrucksalchemisten sind oft von einem Sound geprägt, der dem ähnelt, was Akustiker als Schwebung bezeichnen, nämlich dem Zusammenklang zweier Frequenzen. Raffiniert zum Tragen kommt diese geniale Form in einem Text von 2016: „teilhaber am abendlicht/ als oft genug verlachter/ weltbetrachter, gräben/ geschachtet mit hacke und/ schaufel, knochenhart,/ versteinte berge superphosphat/ pulverisiert, als ich wallraffte/ im feldbau einst zu Riemsdorf.“

Wulf Kirsten stammt aus dem hinter Meißen auf den Elbhöhen liegenden Dorf Klipphausen. Als Jugendlicher verließ er den Dunstkreis des Ortes selten. Erst mit 23 glückte es ihm, sich aus dem Elternhaus zu lösen und in Leipzig Germanistik zu studieren.

Dort entwickelte sich die Deutsche Bücherei zu seiner eigentlichen Universität. In deren Lesesälen schloss er Bekanntschaft mit den Schätzen moderner Literatur. Trotzdem blieb das Milieu seiner Herkunft dauerhaft ein wichtiger Fundus für seinen poetischen Kosmos.

„Sympathien für meinesgleichen“

Speziell die bäuerliche Atmosphäre liefert ihm noch immer Motive: „heute ein fachgespräch geführt,/ wie ich bemerken musste, nicht/ mehr ganz sattelfest wie seinerzeit,/ als ich pferden das kumt aufsetzte,/ wie leicht man sich täuscht, wenn es/ um scheuklappen geht, um trense,/ kandare, über die vorzüge von sielengeschirren“.

Wenn Wulf Kirsten beteuert, er sei stets „auf bodenhaftung bedacht“ gewesen, dann besitzt diese Aussage eine Doppelbedeutung. Zum einen floh er nicht in einen Elfenbeinturm, denn er betont: „Ich hatte es nie darauf abgesehen, das rustikale Idyll einer Heile-Welt-Parzelle zu zimmern und aus der Welt herauszumauern. Ich habe das soziale Gefüge in meinen Gedichten nicht ausgespart und die Sympathien für meinesgleichen darin zu erkennen gegeben.“

Skeptische Melancholie

Andererseits liebt es der Künstler, sich uneingeschränkt in jenen Gefilden zu bewegen, die ihn inspirieren. Doch diesbezüglich erwuchsen ihm inzwischen starke Einschränkungen: „Mir fehlt jetzt die Möglichkeit, immer wieder neuen Stoff aufzunehmen, wenn ich zu Fuß durch die Landschaft streife. Dass ich jetzt, mit über 80, nicht mehr freiweg im Gelände herumschweifen kann, das macht mir schwer zu schaffen. Also bin ich hauptsächlich darauf bedacht, von Erinnerungen zu zehren, zu überlegen, was hat dich geprägt, was hat dich so gemacht.“

Genialen Naturhymnikern wie Johannes Bobrowski und Günter Eich verdankt Wulf Kirsten Anregungen, doch selbst wenn er es beharrlich leugnet, überflügelte er seine Vorbilder durch ästhetische Originalität. Skeptische Melancholie entwickelte sich zu seinem Markenzeichen.

„Empfindlichkeit für das Erlittene“

Anders als Karl Krolow verfällt er trotz seines hohen Alters nicht in Tiraden über Krankheit und Tod. Aber eine Portion Schwermut schwingt durchaus mit, wenn er Bilanz zieht: „da kannte ich/ einen uralten, verborgen/ unter bartgestrüpp, gesegnet/ vom zeitlichen mit achtundachtzig,/ da war ich gerade mal acht,/ mir achtzig voraus, jahrgang 1854,/ nun selbst achtzig verweht,/ irrläufer meiner selbst, der/ von verflossenen jahrhunderten/ zu berichten weiß, zeitzeuge/ wider willen nolens volens.“

In den uneitlen Gedichten Wulf Kirstens spiegelt sich wider, was sein Bewunderer Martin Walser als „Empfindlichkeit für das Erlittene“ definiert. Genau betrachtet, enthüllen sie sich als Glanzlichter einer verdeckten Autobiografie.

Wulf Kirsten: Erdanziehung. Gedichte. S. Fischer; 96 Seiten, 22 Euro

Von Ulf Heise