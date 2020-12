Glanzstück aus Leipzig: Neues Album der Band „Widerstand der Dinge“

Leipzig

Viele Garagenbesitzer dieser Stadt, so war kürzlich zu lesen, sind in Sorge, weil die Mieten dafür teurer werden sollen. Popularmusikaffine Menschen auch ohne eigenes Fahrzeug sollten diese Besorgnis teilen: Denn damit könnte auch jene Garage in Gefahr geraten, in der das vorliegende wunderschöne Stück urbanen Punkrocks zusammengeschreddert wurde: „ Schnauzer halten“ von „Widerstand der Dinge“.

Diese Garage liegt sicher im Süden, in der Nähe des Clubs Ilses Erika. Denn der laut Cover für Gitarre, Gesang und Texte verantwortlich zeichnende Jo Erlbacher wird beim Hören der ersten Zeilen des knackigen Openers „Die Meile“ sofort und unfehlbar als Jörn Drewes enttarnt. Der ist bekanntlich Gründer und Kopf von Leipzigs authentischstem Alternativ-Club.

Schönes Bass-Gebrummel

Stimme und Gitarre sind präsent, seit er mit der Band „Willkommen zu Hause Laika“ ein paar der schönsten Kapitel der Indie-Geschichte dieser Stadt lärmte. Auch der Verursacher des konstant quirligen Bass-Gebrummels, das die dynamische Basis von allem darstellt, ist rasch ermittelt: Bei W.z.H.L. hieß er noch Falk Fiedler, nunmehr Uli Minati.

Schließlich verstärkt auch die Biografie von Schlagzeuger Ben Ebelt (natürlich auch ein Künstlername, dahinter steckt Ilse-Booker Christian Feist) den Eindruck, dass wir es hier mit einer Combo aus Leipziger Urgesteinen zu tun haben. Umso überraschender, wie entspannt und hemmungsfrei die gestandenen Männer losrocken. Um irgendjemandes Wohlwollen müssen sie nicht buhlen, denn sie haben mit DRAN mitten in der schönsten Seuchen-Depression ein eigenes Label gegründet und entscheiden daher selbst, was veröffentlicht wird. In diesem Fall trafen sie eine gute Wahl.

Vertraute Harmonien

Das musikalische Credo wird gleich zwei Mal, zunächst im griffigen Kurzkracher „Der Uwe“, dann erneut im (für ihre Verhältnisse) ausufernden Schlusshymnus „Die Harmonie“ in Worte gefasst: „Second-Hand-Akkorde, gelieh’ne Melodien, gebrauchte Gefühle und vertraute Harmonien.“ Genauso klingt’s, und es macht eine Menge Spaß, weil in jedem Takt zu fühlen ist, dass die Macher welchen hatten.

Die Stücke sind im Schnitt um die zweieinhalb Minuten, in denen alles gesagt wird. Falls irgendwas gesagt werden soll. Die Gitarre liebt den Offbeat, es sind mehr Licks als Riffs, der Bass bollert gewaltig, die Refrains beweisen, dass ihnen der spießbürgerliche Begriff „Melodie“ durchaus nicht fremd ist. In den Texten wird unbeschwert zwischen tiefer Weisheit und derbem Unsinn changiert. Verblüffend, wie dicht das beieinander liegen kann.

Ruppig und dreckig

Das schönste Liebeslied des Albums etwa währt ganze 44 Sekunden. Es beginnt mit dem bedrückenden Bekenntnis „Emotional bin ich ganz tief im Dispo“ und endet mit der epochalen Wahrheit „…die Erde ist rund“. Dazwischen wir unbeschwert geknüppelt, dass die Carport-Wände wackeln. Punk eben. „Epochal schlicht“, lautet die Selbstauskunft. Auf jeden Fall ordentlich ruppig und gepflegt dreckig. Aber kein Protest gegen irgendwas: ordentlich schräg, aber nicht wütend. Sie wollen nicht die Welt retten, nur sich selber.

Fest steht: Wenn sich jeder so charismatisch selber retten würde, wären am Ende alle gerettet. Diese laute Nachtmusik fürs urbane Lagerfeuer ist jedenfalls ein schöner Anlass, mal wieder richtig loszulassen. Gerade weil die Zeiten dazu nicht einladen. Vielleicht brauchen Städte keine Autos. Aber sie brauchen Garagen.

Von Lars Schmidt