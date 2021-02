Über die Arno-Nitzsche-Straße soll das künftige Musikzentrum nur in der Anfangszeit angebunden werden. Die Akteure setzen auf eine neue S-Bahn-Haltestelle am Gleisdreieck, zudem im nördlichen Bereich auf zwei Brücken über die Gleisanlagen und einen Parkplatz, der sowieso für die an der Richard-Lehmann-Straße geplante Großsporthalle gebraucht würde. Mit den Leipziger Stadtwerken laufen bereits Gespräche über eine erste Behelfsbrücke. . Quelle: Leipziger Club- und Kulturstiftung