Leipzig

Vorn an der Hauptverkehrsstraße steht seit neuestem ein Blitzdings. Vom Design her eher so, wie sich Optimisten die Zukunft vorstellen. Nicht zu übersehen. Weshalb alle, E-Auto wie Aldi-Truck, sich nun im Schritttempo der Kreuzung nähern, dabei die Grünphase verpassen und dann bei Rot drüberziehen müssen. Was sollen sie auch machen. Sie haben es ja eilig.

Vergleichbare Szenen spielen sich allabendlich auf den Wegen ab, wenn Verbot und Beschleunigung einander bedingen – kurz vor Anbruch der Ausgangssperre in pandemisch umkämpften Gebieten. Wer einen Hang zum Pessimismus, Zugang zu Alpträumen und keine Kraft hat, rechtzeitig zu zappen, sobald das Wort Pandemie fällt, der ahnt, dass die Hoffnung zuletzt geimpft wird. Dass wir auf ewig gefangen sind in 6-bis-22-Uhr-Rhythmen.

Die Hose kalt am Bett

Es ist wieder wie damals im Internat oder auf Klassenfahrt, oder als die Eltern schwierig wurden. Der Satz „Um elf Uhr hängt die Hose kalt am Bett!“, ein Klassiker aus dem Wiglaf-Droste-Œuvre, gilt aus Gründen der Zeit- und Epochenumstellung nun schon eine Stunde früher.

22 Uhr ist das neue Mitternacht. Da hat niemand mehr im Freien zu wandeln. Weshalb sich abends halb zehn in Sachsen die Gehsteige füllen mit Menschen, die nach Hause eilen. Andere bleiben dann eben über Nacht und tragen darum stets eine Zahnbürste bei sich – wie in seligen Tagen, als man nicht wusste, wo der Abend endet, und jetzt weiß man nicht wann.

Vielleicht sind alle die Menschen und Autos morgens halb sieben zwar auf dem Weg zur Arbeit, aber ins Homeoffice.

Von Janina Fleischer