Leipzig

Es ist ein Bild wie aus dem letzten Jahrtausend. Als es im Fernsehen Skigymnastik gab und „Medizin nach Noten“, als Blaskapellen auf öffentlichen Bühnen spielten und Menschen davor zusammenkamen. Auf dem Foto ist die Band LaBrassBanda im Festspielhaus Neuschwanstein zu sehen und vor den Musikern 150 Yogis auf einer Fläche, deren Quadratmeterzahl heutzutage jeden Ordnungsamtsträger zum Bußgeldkatalog greifen lässt.

Was all diese Menschen dort treiben, gehört zur „Yoga Sinfonie Nr. 1“, uraufgeführt Anfang Oktober 2020, als die Welt zwar nicht mehr in Ordnung war, aber das Ordnungsamt noch keine neue Order hatte.

Anzeige

Motive der Lebensfreude

Damit ist es selbstverständlich vorbei. Stattdessen wird die Kunst der Ruhe zelebriert, was mal keine Beschönigung von Shut-, Lock- und Gänsedaune ist, sondern ein Angebot des Museums Barberini in Potsdam, wo länger schon Yoga-Unterricht vor Gemälden stattfindet. Jetzt online, klar. Das ist wie Kofferpacken vor der Palmen-Tapete.

Was Yoga betrifft, war die Energiegewinnung eskaliert in Trend-Formaten wie Power- und Massen-Yoga. Eine Rückkehr zur Ruhe bleibt zu wünschen. Doch warum nun vor Russischen Impressionisten? Vor Ilja Repin oder Kasimir Malewitsch, wie das Museum verspricht?

Aus gesundheitlichen Gründen. Erstens hat das vom Impressionismus inspirierte Malen unter freiem Himmel stattgefunden, Stichwort: Aerosole, und dabei zweitens die Künstler an „Motive einer Lebensfreude“ herangeführt, „die sich von den existenziellen Themen“ lossagte. Vor diesen Bildern können Körper und Geist kooperieren, ohne dass die Pandemie-Polizei auf der Matte steht.

Von Janina Fleischer