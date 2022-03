Leipzig

Schmuckausstellungen sind etwas für Liebhaberinnen. Finden sie in einem Archäologiemuseum statt, wird es ganz speziell. Man kann ihn schon hören den Satz, den der eine dort der anderen zuraunt, um dem Museumsbesuch wenigstens etwas Zukunft, zumindest aber Gegenwart abzuringen: „Sieh mal, Schatz, wäre dieser Ring was für Dich?“ Nicht erst seit dem jüngsten Juwelendiebstahl aus dem Grünen Gewölbe werden da auch Wachleute hellhörig.

Um ein wenig Dynamik in die Sache zu bringen, nennt das Staatliche Museum für Archäologie Chemnitz seine neue Ausstellung „Chic! Schmuck. Macht. Leute.“ Eröffnet wird sie am 1. April, schon jetzt sind zwei der alles in allem über 350 Exponate eingetroffen.

Windspiel-Tradition aus römischer Zeit

Und wie es der Zufall will, wecken sie Interesse: ein Phallus und eine Venus-Statuette mit Busenband. Mit wenigen Worten ordnet Kuratorin Yvonne Schmuhl die Exponate kunsthistorisch ein. Wobei ihre Wissensvermittlung weniger dem Busenband gilt, das als Bandeau-Bikinioberteil ohnehin in jeden Kleiderschrank gehört.

Hingegen der Phallus: „Man mag es heute kaum glauben, aber in römischer Zeit waren Phalloi, also erigierte Penisse, Glückssymbole.“ Sie wurden „als Amulett am Körper“ getragen oder „als Windspiel in den Garten“ gehängt. Lassen wir das sacken.

Penisse am Körper zu tragen, bleibt in der Gegenwart meist auf die Originale beschränkt, doch kann man, was die Windspiel-Tradition aus römischer Zeit betrifft, ihn schon hören, den Satz, den die eine dem anderen zuraunt, wenn mal wieder ein Sturm ums Haus fegt: „Hör nur, Schatz, Dein Phallus läutet“.

Von Janina Fleischer