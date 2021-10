Leipzig

Hätte das 187. Oktoberfest stattgefunden, wäre es bereits vorbei. Und es flösse noch so viel Restalkohol durch die Blutbahnen, dass die Nachricht gar nicht mit voller Wucht getroffen hätte, die in dieser Woche mit voller Wucht traf: Das Bier wird teurer. Pils, Export und Weizen. Gründe dafür sind Umsatzverluste und Kostensteigerungen, letztere zum Beispiel „im Energiebereich“. Das holt dann auch jene zurück auf den Boden der Tatsachen, die angesichts steigender Heizkosten eben noch gesagt haben: Mir egal, zieh ich halt Woll- socken an. Socken löschen keinen Durst.

Der Branchendienst „GetränkeNews“ vermutet, dass das Glas Bier in der Kneipe zwischen 30 und 50 Cent teurer wird, und da hört der Spaß auf. Das sind bis zu fünf Euro mehr pro Abend. Für zehn gibt es schon einen amtlichen Corona-Schnelltest. Haben die Menschen nicht schon alles gegeben?

Gibt es eine Sprit-Verschwörung?

In der Corona-Krise tranken die Deutschen so wenig Bier wie noch nie seit der Wiedervereinigung. Viele haben sich extra impfen lassen, um nun wieder aufrecht am Tresen zu sitzen zu dürfen. Und wofür? Um demnächst 30 bis 50 Cent mehr pro Glas zu zahlen? Da können sie ja gleich morgens an der Autobahn bei Aral tanken ... Offensichtlich gibt es eine Sprit-Verschwörung.

Wäre es nicht an der Zeit, Menschen, die sich im Lockdown ihr täglich Bier verkniffen haben, zu belohnen? Mit Rabatten auf Impfausweis zum Beispiel? Ansonsten sind sie gezwungen, sich in den Grenzregionen der Nachbarländer die Sprit-Preise schönzutrinken. Der kleine Grenzverkehr würde die Pandemie neu entfachen – und das nächste Oktoberfest wäre in Gefahr.

Von Janina Fleischer