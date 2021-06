Leipzig

Im Saarland gibt es einen Ort, der St. Nikolaus heißt und dort wiederum ein Postamt, wo bereits jede Menge Briefe eintreffen, in denen Kinder sich was wünschen. Weihnachten kommt schließlich früher als gedacht, allerdings später als die Bundestagswahl. Da Erwachsene sich merkwürdigerweise öfter an die Regierung als an den Nikolaus und seine Vertreter wenden, werden ihre Wünsche seltener erfüllt.

Um den Stimm- als Wunschzettel ins Spiel zu bringen, hat der Wahlkampf begonnen, was man daran merkt, dass alte Probleme in den Vordergrund rücken. Die Grünen zum Beispiel. Denn wann immer es Wetter gibt, wird auch vom Klima gesprochen. Oder Annalena Baerbock mit ihren Biographien. Wobei ein Plagiatsjäger vom anderen abzuschreiben scheint.

#Haltungswechsel und moderne Märkte

Auch Umwelt und Tiere sind wieder ein großes Thema. Mit „30% weniger Verpackungsmaterial“ kämpft ein traditionsreicher Mitbewerber um Aufmerksamkeit. „Modernisierung der Märkte“ lautet ein Versprechen, und es wird auch aufs Volk geschaut: auf eine Frau zum Beispiel, „die seit vielen Jahren an der Aldi-Kasse sitzt“. Überzeugend klingt der „#Haltungswechsel“ bis zum Jahr 2030, was das Frischfleisch betrifft. Es soll dann ausschließlich aus „Außenklima- & Bio-Haltung“ kommen.

So verspricht es Aldi Nord auf seinem nagelneuen Twitter-Account. Nach allem, was man weiß, tritt des Discounter nicht zur Bundestagswahl an. Was schade ist, da es laut Wahlkampfprospekt „Alles für die Mini-Bosse“ und Rabatt auf Hüpfburgen gibt, Probierpreise und dauerhaft stabiles Sortiment. Also Innovation und Verlässlichkeit. Das schafft ansonsten nur der Nikolaus.

Von Janina Fleischer