Leipzig

Angenommen, es gäbe eine große Samstagabendshow mit vielen Prominenten auf dem Sofa und richtig vielen Zuschauern im Saal und vor den Fernsehgeräten. Und nehmen wir dazu an, in dieser Show würde Iris Berben auf dem Sofa sitzen neben dem Gesangsduo Marianne und Michael. Natürlich gäbe es Live-Acts: Robbie Williams würde singen und Anna Netrebko. In welchem Jahr befinden wir uns?

Oder Otto Waalkes, Til Schweiger und Michael „Bully“ Herbig wären da. Helene Fischer & Jan Josef Liefers würden was singen. Wie lange wäre das her? Klingt es nicht, als sei es gestern gewesen? Die Reisen führen allerdings ins Jahr 2004 beziehungsweise 2014 – und beide Male nach Nürnberg. Auch 2008 und 2011 wurde von dort „Wetten, dass..?“ gesendet, das eine Mal mit Michael „Bully“ Herbig auf dem Sofa und das andere Mal ebenfalls. 2014 war die 215. dann übrigens zugleich die allerletzte Show.

Revival oder Reanimation

Vorerst. Inzwischen steht fest: Das eigentlich schon für den November 2020 geplante einmalige Revival von „Wetten, dass..?“ soll in diesem Herbst über die Bühne gehen, und zwar in: Nürnberg. Damit kehrt Thomas Gottschalk zehn Jahre nach seiner letzten regulären Wettshow-Moderation zurück, die zwischenzeitlich an den auf seine Weise einmaligen Markus Lanz übergegangen war.

Ur-Moderator Frank Elstner, Erfinder der einmaligsten Fernsehshow Europas, sagte bei deren Einstellung, dass er „an eine Wiederbelebung“ glaube. Und besser wurde es am Samstagabend nicht. Darum riskiert wenig, wer wettet, dass im Herbst der „Bully“ auf dem Sofa sitzt und der Thommy der Helene ans Mikro fasst.

Von Janina Fleischer