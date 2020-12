Leipzig

Die endlich endende Aneinanderreihung von Tagen namens 2020 wird als das „Corona-Jahr“ in die Geschichte eingehen. Nicht nur was und wen man liebt, braucht einen Namen. Auch Hoch-und Tiefdruckgebiete zum Beispiel. Ein Name schafft Eindruck und Erinnerung. Darum haben die Menschen in Frankfurt am Main ihre räudige Weihnachtsfichte nicht räudige Weihnachtsfichte getauft, sondern „Bertl“. Häme schlug in Mitleid um, in Zuneigung gar, als „Bertl“ unter sehr viel Lichterkettengliedern auflebte.

Oder Hermann. Der berühmte Sauerteig. Hauseigene Sauerteige bekommen generell einen Namen. Vermutlich weil sie gehen müssen und man sie so besser zurückrufen kann. Kommen noch Vollkornmehl, Leinsamen und Hefe hinzu, entsteht „Wilhelm“: das Brot einer Berliner Bio-Bäckerei, die auch „Carlchen“ im Sortiment hat – kleine Brötchen. Süße Kekse heißen „Friederike“.

Gepflegter Sauerteig

Die Backstuben-Kollegen in der brandenburgischen Provinz führen „Opa Herbert“ im Sortiment, obwohl der Sauerteig „ Heinz“ heißt. Der wird in der dazugehörigen „Brotfibel“ – wer kauft schon die Semmel im Sack – als „robust und kräftig“ beschrieben, während „Lucie“, die jüngere „Weizen-Sauerteigin“, als eher „fein und mild“ auffällt und „mehr Pflege“ braucht. Das gute alte Frauenbild, hier wird es mit Liebe aufgebacken.

Doch was machen Menschen, die ihre Mahlzeit lieber siezen und keine engere Bindung ans Essen wünschen? Sie können sich freuen, wenn das ihr größtes Problem wird im frisch angeschnittenen Jahr mit dem Arbeitstitel 2021. Soll es doch „Bertl“ heißen oder als „Carlchen“ in die Geschichte eingehen.

Von Janina Fleischer