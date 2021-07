Leipzig

Die Harald-Schmidt-Show fehlt an allen Ecken und Enden der Berichterstattung. Zum Beispiel über die Impfkampagne. Oder den Rest des Wahlkampfes. All die für kaum noch jemanden zu durchschauenden Zusammenhänge hätte der Entertainer mit Playmobilfiguren nachgespielt, so wie er damals „König Ödipus“ oder Leben und Sterben der SPD veranschaulichen konnte.

In Schmidts Fußstapfen steht, sofern das möglich ist, der Hamburger Künstler Oliver Schaffer. Derzeit baut er im Rheingau die 900 Jahre alte Geschichte des Klosters Eberbach aus Playmobil nach, zeigt die Figuren beim Ackerbau, beim Gottesdienst oder in der Schreibstube.

Gewinner und Verlierer der Pandemie

Zum Begreifen der Realität mit spielerischen Mitteln gehört das Kommunizieren mit Emojis. Noch befindet sich der Sprachersatz im Aufbau, verändert sich, erlebt Umbrüche. „Die Emoji-Kommunikation ist ganz eng mit unserer Gesellschaft verbunden und spiegelt deren Entwicklungen sehr schnell und genau wider“, erklärt eine Forscherin des Leibniz-Instituts für Deutsche Sprache zum Welt-Emoji-Tag an diesem Samstag.

Zum Beispiel gehöre ein Smiley mit Gesichtsmaske ganz klar zu den Gewinnern der Pandemie. Ebenso das Bild eines Einkaufswagens, während das Flugzeug viel weniger genutzt worden sei. Das Icon einer Spritze mit roter Flüssigkeit, das eigentlich für eine Blutentnahme stehe, werde nun einfach als Symbol für die Corona-Impfung verwendet. So viel Freiheit muss sein.

Das Leibniz-Institut sammelt auch Wörter. „Impfneid“, „Impfdrängler“, „Impfmuffel“, „Impfschwänzer’, „Impfverweigerer“ ... Dabei ist mit einem Wort alles gesagt: Impfdeutsche. Dann doch lieber Bildchen.

Von Janina Fleischer