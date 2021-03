Leipzig

Immer mehr Menschen machen Abitur. Nicht in der Schule, da waren es 2020 fast neun Prozent weniger als sonst. Aber im Wald. 18.800 Frauen und Männer haben sich im vergangenen Jahr zum „Grünen Abitur“ angemeldet. Das klingt zwar nach Bioladen oder Jodeldiplom, ist aber eine Lizenz zum Töten.

Wie immer gibt es einen Haken. „Dann kann ich nicht loslaufen und einfach auf alles schießen, was Fell hat“, schränkt Torsten Reinwald vom Deutschen Jagdverband ein. So etwas würde vor allem an kalten Wintertagen vor hochpreisigen Bekleidungsfachgeschäften zu tragischen Verwechslungen führen. Darum ist so ein Jäger-Abi schwerer als gedacht, und die Durchfallquote liegt bei 20 Prozent. Dennoch steigt die Zahl der Feld-Wald-und-Wiesen-Abiturienten.

Praxis und Homeschooling

Er bleiben also ein paar übrig, die auf den Hochsitzen der Region auf ihre Mahlzeiten warten. Torsten Reinwald selbst ist „überzeugter Kochtopfjäger“, womit ein wichtiges Motiv des neuen Trends genannt ist. Ein weiteres mag sein, dass der eine oder andere Schäfer den Wolf in die ewigen Jagdgründe schicken will. Das ist natürlich verboten, wie alle Abiturienten in den Fächern Wildbiologie, Wildbrethygiene, Waffenkunde, Jägerlatein und Hundewesen lernen.

150 Stunden sind dafür angesetzt, Theorie und Praxis. Auch hier ist nicht alles über Homeschooling zu vermitteln. Kompetenz im Anschleichen und Abwarten lässt sich im Wohnzimmer erlangen, ebenso das Zielen auf kurze Distanz. Beim Erlegen und Aufbrechen des Wilds aber kann es zu Konflikten mit Mitbewohnern kommen. Ganz besonders wenn Katzen im Haushalt gelebt haben.

Von Janina Fleischer