Leipzig

Schuld und Strafe sind nicht erst, seit der schreibende Strafverteidiger Ferdinand von Schirach seine Erzählungen darum strickt, für den gehobenen Party-Talk geeignet. Es geht, bei allem, was recht ist, immer auch darum, wer recht bekommt. Leichte Gedankenfracht für Menschen mit Sinn für Gerechtigkeit kann schwere Kost sein für Rechthaber. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen liebt das Thema vor allem dann, wenn sich Fragen der Moral daraus ableiten lassen. Antworten werden gern den Zuschauern überlassen.

Das ist im richtigen Leben anders. Nachdem in der ausgestorbenen Fußgängerzone der einzige Passant erfolgreich auf Einhaltung der Mund-Nasen-Schutz-Pflicht kontrolliert wurde, wendet sich das Polizeiaufgebot dem einsamen Radfahrer zu, der zwischen geschlossenem Schuhladen und vergittertem Jeans-Dealer in die Pedale tritt und dabei das Recht mit Füßen.

Trimm-dich-Pfad zur Folter

Hier zeigt sich die deutsche Ordnungsmacht flexibel. Und kann dennoch viel lernen von den Kollegen auf Bali oder in Thailand. Wer dort ohne gültige Maske aufgegriffen wird, muss ebenfalls zahlen. Aber! Wer das nicht kann, bekommt Liegestütze aufgebrummt. Von 50 Stück ist in der „ Süddeutschen Zeitung“ zu lesen. Ein Strafmaß, dass auf einer Skala von Trimm-dich-Pfad bis Folter im oberen Drittel rangiert. Klemmt der Mundschutz halbgesetzlich unter der Nase, werden 15 Liegestütze fällig.

So ist, was für die Masse Recht ist, für den Einzelnen billig. Erst recht wenn, auch davon ist zu hören, die Strafe in Kniebeugen umgewandelt werden kann. Die ARD weiß hoffentlich, worauf die Zuschauer jetzt ein Recht haben.

Von Janina Fleischer