Boni fürs Volk: Habecks politische Reifeprüfung für 16-Jährige

Zum ersten, was kleine Menschen lernen, gehört, wie man zu einer Belohnung kommt. Was in der Wirtschaft Bonus genannt wird oder Bestechung, heißt in der Kindheit Eis.

Koordiniert wird das vom Belohnungssystem im Gehirn, relevant für Süchte aller Art, aber auch für das menschliche Zusammenleben und -wirken, kurz: Gesellschaft. Wo in frühen Abhängigkeitsverhältnissen ein Lob genügt, heben später Entschädigungen die Stimmung. Treuepunkte-Aktionen basieren auf diesem Prinzip. Und das Wahlrecht nun auch.

„Absolut vorbildlich“

Grünen-Chef Robert Habeck findet, dass 16-Jährige wählen dürfen sollen. Das Originelle an diesem Wunsch ist die Begründung. Es sei nämlich „absolut vorbildlich, wie sich die junge Generation seit inzwischen mehr als zwei Monaten verhält, wie sehr sie sich um die Älteren sorgt und welche Solidarität sie ihnen entgegenbringt“. So viel zum Lob.

Entschädigt werden die Jugendlichen auf diesem Weg dafür, dass in der Corona-Krise über ihre Köpfe und teils gegen ihre Interessen gehandelt worden sei, woraus die „Pflicht“ erwachse, „sie stärker demokratisch zu beteiligen“.

Gesellschaft als Erziehungsanstalt

Bei dieser Argumentation können Wahlrecht-Treueboni für 16-Jährige nur ein Anfang sein. Kita-Kinder durften ebenfalls kaum mitentscheiden. Zu belobigen sind die zu Krisenbeginn als systemrelevant erkannten Berufe: Pflegerinnen oder Verkäuferinnen sollten mit zwei, höchstens fünf Stimmen ausgestattet werden ...

Für die Gesellschaft als Erziehungsanstalt lohnt ein Blick in Familienratgeber: Die Größe der Belohnung muss angemessen sein! Eine Entscheidung zwischen Fahrrad und Radweg.

Von Janina Fleischer