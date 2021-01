Leipzig

Der zweite Aufguss übertrifft nur selten das Original. Da lässt sich höchstens die Enttäuschung steigern. Das weiß Tino Günther aus dem Erzgebirge und will seinem Mega-Hit keine Kopie folgen lassen. Der Holzkünstler hat den Räucher-Drosten geschaffen, jene Räuchermannfigur mit Virologen-Antlitz, weißem Kittel, Mundschutz und rauchendem Kopf, der auf einem stilisierten Virus steht.

Und Günther kann sich vor Aufträgen kaum retten. Über 100 Räucher-Drostens hat er bisher hergestellt, mehr als 5000 Bestellungen seien eingegangen – von Privatpersonen und Händlern. Für die abklingende Saison wird das wohl nichts mehr.

Haare, Brille, Blick

„Nach einem Hit wird der zweite Song häufig ein Misserfolg“, sagt Tino Günther also und nennt als sein nächstes Projekt Figuren für ein Holzspiel in Zusammenarbeit mit einer Kinderbuchautorin. Überwiegt hier wirklich die Vernunft, oder hat er einfach kein Vertrauen in die Pandemie?

Arbeitet nicht Karl Lauterbach weißgott hartnäckig am Aufstieg zu einer Räucherfigur, indem er überall stänkert? Zumal er sich gut stilisieren lässt: Haare, Brille, Fliege, Blick und fertig. Warum nicht Jens Spahn? Dessen frühe Worte tiefer Weisheit liegen noch in der Luft: „Wir werden in ein paar Monaten einander wahrscheinlich viel verzeihen müssen.“

Im Frühjahr hat Spahn das gesagt, und die paar Monate sind jetzt rum. Ein Großteil des zu Verzeihenden liegt allerdings noch vor uns. Sich öfter an die Worte des Gesundheitsministers zu erinnern, fiele leichter, gäbe es ein tägliches Räucher-Ritual, ein Feuerchen unterm Hintern, um nicht jeden alten Hit nur neu zu arrangieren.

Von Janina Fleischer