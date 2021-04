Leipzig

Ein Unterschied liegt schon in der Frage. Beim Umgang mit einem Kranken kann man sich erkundigen, was er denn habe – oder was ihm denn fehle. Sprache ist ja nicht nur Teil der Heilung – sie hilft auch bei der Diagnose. Nicht immer ist es eine Mahlzeit, die schwer im Magen liegt. Ähnlich verhält es sich, wenn es einem das Herz bricht, den Boden unter den Füßen wegzieht, den Atem verschlägt, wenn die Faust im Nacken zu spüren ist.

Apropos Faust. So aufschlussreich wie bei Arzt und Apotheker hallt es im Metaphernwald der Kommunikation. Da wird – inzwischen sowieso nur noch im übertragenen Sinn – die Hand gereicht oder jemand um den Finger gewickelt, viel öfter aber die Faust in der Tasche geballt.

Sobald diese Frustfaust die Tasche verlässt, kann es passieren, dass der Mittelfinger die Contenance verliert. Er wird dann nicht in die Wunde gelegt, sondern zu einer Geste gestreckt, die als obszön empfunden und den Straftatbestand der Beleidigung erfüllen kann. Sogar Schmerzensgeld ist denkbar.

Unfallort: Krise

Um sich nicht auf diese Weise die Finger schmutzig zu machen, greift Angela Merkel zu einem Trick. Sie schützt Krankheit vor. „Strecksehnenriss infolge einer unglücklichen Bewegung“ heißt die offizielle Diagnose des Regierungssprechers, weshalb die Bundeskanzlerin den Mittelfinger ausgestreckt in einer Schiene trägt.

Wer will es ihr verdenken. Wäre es nicht schon rund um die Bund-Länder-Konferenzen zu dieser Verletzung infolge einer Überlastung gekommen, hätte spätestens das Fingerhakeln um die K-Frage nur diese Antwort zugelassen. Da lacht sich nicht nur die Union ins Fäustchen.

Von Janina Fleischer