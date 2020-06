Leipzig

Gut 23 Jahre ist es her, dass der Bundespräsident Klartext sprach. Von einem „Dreiklang in Moll“ war die Rede: Verlust wirtschaftlicher Dynamik, Erstarrung der Gesellschaft, mentale Depression. Die „Stichworte der Krise“. Für den „Schwung zur Erneuerung“ sah Roman Herzog nur einen Weg: „Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.“

Jetzt geht ein Wumms durch Deutschland. Oder wie Olaf Scholz es sagt: „Wir wollen mit Wumms aus der Krise kommen.“ Weder Wucht noch Rumms also, was auch schon vielversprechend geklungen hätte. So wie Herzog mit seinem Ruck hat Scholz nun mit seinem Wumms den richtigen Ton getroffen.

Anzeige

Krachen, Platzen, Aufprall

Doch welchen eigentlich? Wie klingt so ein Wumms? Ist es mehr ein Krachen – wie bei splitterndem Holz? Oder eher ein Knall, der an das Platzen eines Luftballons erinnert? Oder geht es einher mit dem Aufprall eines Pakets, das dem Boten aus den Händen gleitet?

Weitere LVZ+ Artikel

Das war Scholz nicht anzusehen. Die Rede-Hand hatte er nicht zur Faust geballt, der Schlipsknoten saß zu fest, um als locker zu gelten. Das Comic-Wort fiel einfach so aus ihm heraus, als der Vize gemeinsam mit der Hauptkanzlerin das Konjunkturpaket der Öffentlichkeit zustellte.

Viele Wümmse

Genaugenommen ist dies ein Wumms in einer ganzen Reihe von Wümmsen. „Wir müssen Abschied nehmen von liebgewordenen Besitzständen. Alle sind angesprochen, alle müssen Opfer bringen, alle müssen mitmachen.“ Das hat Roman Herzog in seiner berühmten Ruck-Rede gesagt. Vor 23 Jahren. Und hatten nicht alle gehofft, dass es sich schon irgendwie ruckeln wird?

Von Janina Fleischer