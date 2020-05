Geschenkt: Callboy hilft beim Stressabbau

Leipzig

Stress ist immer relativ, denn was den einen aus der Bahn wirft, bringt den anderen erst in die Spur. Zwei Forsa-Umfragen haben das jetzt noch einmal untersucht. Es geht um Kindererziehung und Haushalt, und siehe da: Mütter sehen sich deutlich stärker belastet als Väter. Knapp jede zweite Frau steht derzeit sehr häufig bis häufig unter Stress, bei den Männern nur jeder Dritte. Um das herauszufinden, hätte man auch bei den Nachbarn klingeln können.

Zum Glück gibt es Ideen, wie sich Stress in der Corona-Krise reduzieren lässt. Die haben aber alle mit Geld und mit Arbeit zu tun. Die Hälfte der befragten Eltern wünscht sich zusätzliche finanzielle Unterstützung. Für ein Drittel wären flexiblere Arbeitsbedingungen und mehr Anerkennung vom Arbeitgeber hilfreich. Diese Wünsche wirken allerdings sehr aufs Notwendige reduziert. Doch was ist mit dem Nötigen?

Anzeige

Zu teuer, um wahr zu sein

Darüber hat sich Elke Morri Gedanken gemacht. Sie ist Autorin des Buches „Das Kleopatra-Prinzip – Für immer glücklich verheiratet“. In diesem Ratgeber gibt es zum Beispiel Tipps, was zu tun ist, damit der Mann im Haushalt hilft. Dass das nicht reicht, weiß Frau Morri und will nun ihren Leserinnen wirklich „etwas Gutes tun“.

Weitere LVZ+ Artikel

Ein Mann ist es zwar trotzdem, doch keiner aus dem Bollerwagen. Er kann sogar sprechen: „Ich bin sehr einfühlsam, schenke der Frau Zuneigung und Zärtlichkeit. Bei mir kann man ganz neue Erfahrungen machen.“ Aurelius heißt er, ist 25 Jahre alt, „jung, attraktiv und ein seriöser Gentleman“. Ein Callboy also. Und weil das zu teuer ist, um wahr zu sein, verlost Morri den Aurelius. Gewiss kann er auch putzen. Männer sind ja doch ein Geschenk.

Von Janina Fleischer