Leipzig

In dieser Woche will die Regierung eine Corona-Bundesregelung beschließen. Das mag auf manche überstürzt wirken nach nur einem Jahr Pandemie. Andere fragen sich: Was machen die eigentlich die ganze Zeit? Darauf gibt es zwei Antworten. Zum einen: Sie södern. Das Wort beschreibt einen Zustand des Wollens, der von Zweifeln am Sollen in Schach gehalten wird. Wobei den Rahmen des Zumutbaren nicht immer die Grenzen des Freistaates Bayern bilden.

Zum anderen: Sie warten. Das ist die sicherste Methode, eine Krise zu bewältigen, weil man dabei keine falschen Entscheidungen trifft. Denn Fehler sollte in einem Wahljahr unbedingt vermeiden, wer die Kanzlerkandidatin stellen will oder Söders Laschet. Im Moment warten Bund und Länder auf eine 7-Tage-Inzidenz von 700.

Das wäre der ideale Wert, um Besserung nicht nur zu versprechen, sondern zu garantieren. Für Minister wie Ministerpräsidenten lassen sich nur dann Effekte positiven Denkens erzielen, wenn man vom Schlimmsten ausgehen kann, weil es erreicht ist.

Für Kultur bleibt es spannend

Sobald die Inzidenz bei 700 liegt, sieht die Corona-Bundesregelung Folgendes vor: Fällt der Wert auf 699, wird das Impfen wiederaufgenommen, das wegen der Ansteckungsgefahr in Impfzentren eingestellt werden musste. Ab 599 gibt es wieder Flugverkehr von und nach Mallorca, wohin sich Abgeordnete zurückgezogen haben.

Ab 499 entfällt die elektronische Fußfessel an der frischen Luft. 399: Soziale Kontakte sind nicht länger freiwillig. 299: Kultur wird erlaubt, bleibt aber verboten. Ist die 199 erreicht, werden Schulen wieder geschlossen, weil Weihnachtsferien sind. Als Lohn für die Null winken kostenlose Selbsttest für alle.

Von Janina Fleischer