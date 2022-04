Leipzig

Mehr als 20 Jahre nach ihrem Verschwinden sind in dieser Woche zwei Notizbücher des Evolutionsforschers Charles Darwin in Cambridge wieder aufgetaucht. Dass sich die Menschheit seit dem Verschwinden der Dokumente kein bisschen entwickelt hat, zeigt sich darin, dass die Notizen in Plastikfolie verpackt waren und noch dazu in einer Geschenktüte der Farbe Pink.

In einem der Bücher soll sich eine Skizze des berühmten Lebensbaums aus dem Jahr 1837 befinden. Darwin illustrierte damit sein Hauptwerk „Die Entstehung der Arten“, mit dem er sich zum Evolutionspapst qualifizierte. Da kann es kaum Zufall sein, dass in der gleichen Woche eine Entdeckung die Darwinisten wie auch die Dinoforscher aufschreckte.

Gefahr beim Reißen der Beute

Es geht um den Tyrannosaurus Rex, für Freunde T-rex. Dessen nach aktuellen Maßstäben zumindest seltsame Proportionen treiben jedem Maßschneider und jeder Maßschneiderin Stressschweiß auf die Stirn. Denn seine Arme waren extrem kurz. Muskulös, ja, aber kurz. Eine Kombination, die in Fitnessstudios bis heute Erfolge verspricht.

Nun glauben Wissenschaftler: Die Evolution hat das mit Absicht getan. Die Arme des T-rex haben sich zurückgebildet, weil Artgenossen sie sonst versehentlich abgebissen hätten. Bei gemeinsamen Mahlzeiten nämlich oder dem kollektivem Reißen einer Beute – Vorgängen, wie wir sie dieser Tage beim Discounter beobachten.

Die Evolution formt ihre Kinder, damit sie das Aussterben überleben. Nun ist es das Bedienen von Smartphones, das den langen Arm stammesgeschichtlicher Verwandtschaft überflüssig macht. Daddel-Daumen genügt.

Von Janina Fleischer