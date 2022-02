Leipzig

Wer zoomt, holt etwas näher heran – oder rückt es von sich weg. Lange war das Wort dem Vergrößern oder Verkleinern eines Bildausschnitts vorbehalten. 1984 kam Klaus Lage, sang „1000 und 1 Nacht“ – und es hat „Zoom“ gemacht. Corona blieb es dann überlassen, die Nächstliegenden wieder wegzurücken.

Geschieht dies per Videoübertragung, in Stummeldeutsch auch „Schalte“ genannt, ist von „Zoom-Konferenzen“ die Rede. Schon im April 2020 konnte das Wort „Zoombombing“ nachgewiesen werden, vom Leibniz-Institut für Deutsche Sprache beschrieben als „eine böswillige Störung von Videokonferenzen durch nicht zugelassene Nutzer“. Die „Zoomparty“ ließ nicht lange auf sich warten, „Zoomyoga“ im Schlepptau.

Selbst Narzissten müssen leiden

Da alles zwei Seiten hat, ist ebenso vom „Zoom-Fatigue“ die Rede: der Ermüdung durch Überforderung durch ein Leben via Bildschirm. Inzwischen gibt es sogar Studien, die bestätigen, dass das stundenlange Stillsitzen vor einer kleinen Kamera nicht so gut ist, wie eh keiner geglaubt hat. Anstrengend sei zum Beispiel, dass man sich ständig selbst auf dem Bildschirm sieht, was sogar Narzissten stressen kann, weil sie sich gleichzeitig beobachtet fühlen, gespiegelt und missachtet.

Zum „Zoom-Fatigue“-Syndrom gehören Konzentrationsprobleme, Ungeduld und Reizbarkeit. Also alles wie immer eigentlich, nur dass in diesem Fall Expertenrat billig ist, beinhaltet er doch, „Meetings möglichst kurz zu halten“, „ausreichend Pausen“ zu machen und sich selbst auf dem Bildschirm „ganz einfach mit einem Post-it“ abzukleben. Im nächsten Schritt werden die anderen abgeklebt – und dann der ganze Bildschirm.

Von Janina Fleischer