Leipzig

Die Bundeswehr hat ein Problem. Sie präsentiert sich nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Schuld sind mal wieder die Frauen. Sie dürfen seit ein paar Jahren gleichberechtigt in den Krieg ziehen oder die Truppe bekochen und stellen nun schon „rund zwölf Prozent der militärischen Angehörigen“, bekommen aber noch immer kein eigenes Essen.

Also zu essen bekommen sie schon, aber im Ernstfall eben nicht, denn im Ernstfall is nix mit Kantine und so, dann muss es die EPa sein, die Einmannpackung. Diese Feldverpflegung gab es schon in der Antike, enthält heute aber Errungenschaften der Neuzeit: Streichhölzer, Cappuccino-Pulver, Snacks, aufzuwärmende Hauptgerichte und herzhafte Aufstriche. Alles so haltbar wie Analog-Käse. Viele kennen so ein Menü aus ihrer Studierendenzeit.

Zehn Portionen EPa zu gewinnen

Doch, sprachsensible Gemüter haben es sofort bemerkt, das Wort Ein-Mann-Packung enthält das M-Wort. Oder um es mit dem Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, kurz BAIUDBw, zu sagen: Es entspricht nicht den Vorgaben der sprachlichen Gleichstellung. Bis zum 30. September geht es nun ans Eingeweckte, soll im Ideenwettbewerb ein neuer Name gefunden werden. Der Gewinner bekommt zehn Portionen EPa.

Um es nicht zu leicht zu machen, gibt es eine Bedingung: die gängige Abkürzung „EPa“ muss erhalten bleiben. Da haben wir natürlich sofort eine Idee: die Ein-Personen-Packung. Das schließt niemanden aus und lässt sich EPa abkürzen. Leider dürfen nur Angehörige der Bundeswehr an dem Wettbewerb teilnehmen. Die zehn EPas wären ein prima Hochzeitsgeschenk gewesen.

Von Janina Fleischer