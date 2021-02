Leipzig

Die Deutsche Presse-Agentur, kurz: dpa, versorgt die Deutschen seit Jahrzehnten mit Nachrichten aus der ganzen Welt. Aus vielen Welten sogar. Da ist nicht immer alles für alle verständlich, weshalb es auch dpa für Kinder gibt. Darin wird die Zielgruppe geduzt, wie man es von hippen Produkten kennt, die auf Baby-Brei „Acai-Beere mit Ur-Roggen“ folgen.

Für Erwachsene hat dpa in dieser Woche vermeldet, dass Dirk Wöhler als Präsident des Berufsverbands Discjockey e.V. vor einem Sterben der Veranstaltungsbranche warnt. Der 51-Jährige legt, so ist zu erfahren, selbst seit seiner Jugend Musik auf: „als DJ“. Da gibt es Erklärungsbedarf, und dpa legt eine Meldung für Kinder nach: „Wusstest du, dass die Abkürzung DJ für das Wort Discjockey (gesprochen: dißdschokäi) steht? Gemeint sind damit die Menschen, die etwa auf Partys Musik auflegen.“

Als Beispiele werden David Guetta, Robin Schulz oder Kygo genannt. Da wiederum horcht die ältere Bürgerin auf und heizt schon mal den Computer vor, um später die drei Typen zu googeln.

Um Musik kümmern

Leben die Generationen wirklich in so verschiedenen Welten? Corona sagt: Ja. Es gebe „auch viele Menschen, die sich auf kleineren Festen um die Musik kümmern“, wird von dpa weiter erklärt, „auf Hochzeiten oder Geburtstagen etwa“. Woher aber sollen Kinder wissen, was Hochzeiten sind oder Geburtstagsfeste? Die letzten gab es im letzten Jahrtausend.

So fühlt sich das zumindest an. Und wenn die Eltern von Partys schwärmen, Konzerten oder Clubbesuchen, dann muss das in den Ohren der Kleinen derart aufregend und gefährlich klingen, dass sie am Ende noch glauben, die Alten erzählten vom Krieg.

Von Janina Fleischer