Leipzig

Das Jahr 1981 muss sich gut angefühlt haben beim ZDF. In der Volksrepublik Polen wurde nach Streiks das Kriegsrecht verhängt, in Westeuropa für den Frieden demonstriert, Vogel des Jahres war der Schwarzspecht. Und am 22. November 1981 stach das „Traumschiff“ in See. Damit ist die Kreuzfahrt- Schmonzette etwas jünger als der Show-Tanker „Wetten, dass..?“, der am 14. Februar 1981 erstmals auslief, später verschrottet und vor zwei Wochen noch einmal flottgemacht wurde oder zumindest halbwegs fahrtüchtig.

Das „Traumschiff“ aber war nie weg, und wie es aussieht, wird es älter als die DDR (1949–1990), von der es sich inspirieren ließ, genauer: von der Fernsehserie „Zur See“. Noch genauer: von deren Erfolg. Weniger also von der Handlung, in der es viel um Freundschaft ging, während auf dem Traumschiff immer alles auf die Liebe zuläuft. Dabei gilt, was Harald Schmidt alias Kreuzfahrtdirektor Schifferle sagt: „Drehort geht vor Inhalt“.

„Vom Ich zum Wir“

Beide Dampfer setzten beziehungsweise setzen auf Publikumslieblinge, wobei es sich bei „Zur See“ stets um Schauspieler gehandelt hat. Als Vorbild für die Geschichten auf dem DDR-Handelsschiff galt übrigens die Serie „Das Ferienschiff“, ausgestrahlt 1968/69, und zwar wo? Im ZDF.

Das war’s aber auch schon mit DDR-Vergleichen, die ja gerade hoch im Kurs stehen. Zuletzt hat Sachsens Regierungs-Kretschmer „mehr Wir und weniger Ich“ gefordert, was ans alte „Vom Ich zum Wir“ erinnert. In der dümpelnden Gegenwart jedenfalls ist der DDR-Vergleich gewissermaßen die Banane unter den Äpfeln und Birnen. Und für deren Verpackung gilt: hohe Rutschgefahr!

Von Janina Fleischer