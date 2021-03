Leipzig

Wenn Menschen reisen, suchen sie oft einen Ort, an dem andere schon waren oder sind. Im Moment ist das global problematisch, mit Ziel Mallorca hingegen kein Problem mehr, was dann bald wieder problematisch werden kann. Jedenfalls: Reisende mögen Vortester, die ihnen ins Internet schreiben, wie gut oder schlecht Hotel oder Ferienwohnung zu bewerten sind. Und sie haben Freude daran, sich in der Illusion der Anwesenheit Prominenter zu wiegen, gewissermaßen die gleiche Luft zu atmen. Was allerdings derzeit überhaupt gar nicht empfohlen wird.

Es geht ums Prinzip, der Ruhm ist das Ziel. In Beverly Hills profitierte das Hotel aus dem Film „Pretty Woman“ lange von Julia Roberts. Würden die berühmteren unter den Friedhöfen Übernachtungen anbieten – da wäre aber was los und würde der Tag zur Nacht gemacht. Nicht nur in Paris, wo Pilger auf dem Père-Lachaise bei Hahnemann, Morrison, Piaf vorbeischauen oder auf dem Cimetière de Montmartre bei Dalida und Heine.

Auf nach Stahnsdorf!

In Berlin galt der Dorotheenstädtische Friedhof als Place to be, was an Brecht und Müller lag. Zu denen ging man früher ins Theater. Inzwischen sind die Gräber in Stahnsdorf „weltberühmt“, wie dpa mitteilt, durch die Netflix-Serie „Dark“ nämlich, in der die Holzkapelle eine Rolle spielt.

Im Glottertal gilt die „Schwarzwaldklinik“ bis heute als beliebtes Ausflugsziel, in München war in den 80ern mal was los, und Görlitz gilt komplett als Görliwood. Sehnsuchtsort der Zukunft sind die eigenen drei Wände in den Studiokulissen, die Wohnungen vorgaukeln, in denen Alltag gespielt wird. Aber: Zum Feierabend dürfen alle nach Hause.

Von Janina Fleischer