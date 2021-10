Leipzig

Es ist wieder typisch. Alle sprechen über die Regierungsbildung, doch nur wenige würdigen das Personal, das dafür geht und steht. Das heißt: Die Ampel war in aller Munde, nicht jedoch das Ampelmännchen. Gerade eben hat es seinen 60. Geburtstag gefeiert, ist also sowohl vom Geschlecht als auch vom Alter her zum Leitsymbol taugendes Regierungs-Maskottchen. Allerdings nur in Rot und Grün unterwegs und wesentlich ostdeutscher.

Am 13. Oktober 1961 hat der Verkehrspsychologe Karl Peglau in der DDR seine Entwürfe der neuen „Ampel-Leitsymbole“ vorgestellt. Es hat dann noch einige Jahre gedauert, bis sie tatsächlich den Fußgängerverkehr regelten und auch den der Fußgängerinnen, und noch ein paar Jährchen später, nach der deutschen Einheit nämlich, glaubten die Sieger, westdeutsche Ampelmännchen auf ostdeutsche Straßen schicken zu können. Sie hatten nicht mit der Macht eben dieser Straße gerechnet, obwohl sie es hätten wissen können, denn auf ihr waren sie ja in den Osten gereist.

Luther, Marx und Doppelspitzen

Hin wie her, am Ende geht es auch allen Nachahmern um Sicherheit beim Seitenwechsel. Mit dem Ziel, die Aufmerksamkeit zu erhöhen und den Weg in die Zukunft zu regeln, haben sich inzwischen Ampelweibchen dazugesellt, auch Ampelpärchen (gleichgeschlechtlich), und kommt womöglich noch eine Ampeldoppelspitze (gemischtgeschlechtlich).

Worms bekam in diesem Jahr eine Lichtsignalanlage mit Luthermännchen und die Karl-Marx-Stadt Trier zum Weltfrauentag eine mit Jenny Marx. Da muss es Versäumnis genannt werden, dass nicht 60 bis 80 Prozent Impfmännchen mit nacktem Arm für letzte Sicherheit leuchten.

Von Janina Fleischer