Als Thomas Mann mit seinem Roman „Die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull“ Erfolge feierte, waren Hochstapler noch Popstars, ihre Schwindelei gewissermaßen Teil des Klassenkampfs, wenngleich als Selbstversorger. Noch heute kennen wir Hochstapler aus Bankgewerbe, Immobilienwesen und manchem Ministerium, die den Vorbildern zwar beim Blenden in nichts nachstehen, doch fehlt es ihnen an Charisma und Eleganz.

Es ließe sich also staunen und lernen bei der Begegnung mit „Felix Krull“. Ein Glück, dass nun auch Detlev Buck das Buch verfilmt hat. Allerdings muss er sich dabei wie ein Hochstapler vorgekommen sein, denn er habe sich, sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, erst einlesen müssen.

„Und das war nicht so meins“, sagt Detlev Buck

Der 58-Jährige aus der Nähe von Lübeck kannte Thomas Manns Werke nur vom Wegschauen, nämlich als Pflichtlektüre: „Wie alle, nur in der Schule Buddenbrooks und so. Und das war nicht so meins.“ Drum hat er fürs Drehbuch Daniel Kehlmann engagiert.

Damit ist die Sache aber nicht vom Tisch. Sobald wieder Zeit ist, muss eine Diskussion über Lehrpläne geführt werden. Wenn die Pflicht, „Buddenbrooks und so“ zu lesen, zur Verweigerung führt, Bücher anzurühren, die älter sind als Harry Potter, müssen Autoren, die der Weltliteratur zuzuzählen sind, in der Schule verboten werden.

Kleist, Schiller, Kafka, Dürrenmatt und Brecht gehören auf die gleiche Liste, wie alle anderen bewusstseinserweiternde Mittel. Und schon werden sich die Kinder darum reißen, sie werden Raubkopien tauschen, in den Untergrund gehen und, wenn keiner hinschaut, gern mal eine Seite „Zauberberg“ rauchen.

Von Janina Fleischer