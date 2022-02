Leipzig

Zu den Erkenntnissen unserer genussmittelgeprüften Vorfahren gehört: Die Summe der Laster ist immer gleich. Das gilt heute weniger für Lkw-Rastplätze an der Autobahn, umso mehr aber für das Zusammenspiel der Süchte, denen ein Mensch verfallen kann. „Die meisten Laster sind Tugenden, die sich nicht voll entfalten können“, hat es Marguerite Duras auf den Punkt gebracht.

Die Schriftstellerin verbrachte die letzten 16 ihres 82 Jahre währenden Lebens mit Yann Andréa – 40 Lenze jünger als sie. Das ist weder Tugend noch Laster, sondern der Lauf der Dinge. Menschen, die das locker sehen, rufen auch nicht die Polizei, wenn sie ein paar mutmaßlich 16-Jährige mit Bierflasche im Park beobachten. Immerhin sitzen die dort nur und verzocken nicht ihr Geld am Spielautomaten. Zumal es nicht ihr Geld wäre.

Lockruf der Gummibären

Wer nicht trinken darf, muss rauchen. Und umgekehrt. Wer sich beides versagt, hat das Zeug um Workaholic. Wem der Entzug von der Arbeit gelingt, der kann nicht mehr aufhören zu joggen. Wer sechs Wochen nicht im Fitnessstudio war, verfällt dem Lockruf der Gummibären und so weiter.

Wo eine Regel ist, reizt der Regelbruch. Und einem Regelwerk unterliegt inzwischen das normale Leben in nichtfamiliärer Gemeinschaft. Also rückt eine andere Sucht wieder ins Licht: In vielen der Filme, die jetzt bei den Filmfestspielen in Berlin zu sehen waren, zündet sich eine der Darstellerinnen eine Zigarette an.

Und warum? Weil sie versuchen, sich von Abhängigkeiten zu befreien. Beziehungen schaden ihrer Gesundheit. Wenn das nun der neue Trend wird, braucht Deutschland ein höheres Mindestalter für Festivalfilme.

Von Janina Fleischer