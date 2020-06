Leipzig

Im gehobenen Schlendrian hat sich ein Wort etabliert: Prokrastination. Es bedeutet, nicht zu Potte zu kommen aufgrund gezielter Ablenkung durch das Erledigen anderer, weniger drängender Aufgaben. Kurz: etwas auf die lange Bank zu schieben, ohne es sich auf ihr bequem zu machen.

Zu den Klassikern gehört abzuwaschen, um einen Brief nicht zu beantworten. Einen Brief zu beantworten, um die Lampe nicht zu reparieren. Die Lampe zu reparieren, um nicht abzuwaschen. Es gibt Schriftsteller, die nur deshalb Romane schreiben, weil sie keine Lust haben, ein Gedicht zu beenden. Und in Berlin haben sie mal mit einem Schlossbau begonnen, um einen Flughafen nicht fertigstellen zu müssen.

Anzeige

Mildere Umstände

Natürlich ist diese Art von Ablenkung nur ein Aufschieben, die wenigsten Dinge im Leben erledigen sich von selbst. Und das sollen sie auch gar nicht. Sie werden lediglich in eine Zukunft verlegt, in der entweder der Mensch mehr Lust darauf hat oder die Umstände mildere sind. Absagen mit Aussicht also.

Weitere LVZ+ Artikel

In diesem Sinn wurden die Olympischen Spiele auf 2021 verschoben, ebenso das Deutsche Chorfest und sowieso Konzerte, Lesungen, Premieren, Hochzeiten ... Der Weltkirchenrat hat seine Vollversammlung sogar auf 2022 vertagt. Das ist weit.

Und es ist nachvollziehbar. Denn auch wenn 2020 nahezu komplett ins nächste Jahr wandert, wird 2021 ja trotzdem wie geplant stattfinden. Da bleibt nur, zwei Jahre in zwölf Monaten abzutragen. Also doppelt so viel Kultur zu genießen, doppelt so schnell zu heiraten, doppelt so viele Höhepunkte zu verfolgen bei halb so viel Schlaf. Das Prokrastinieren muss dann vorerst warten.

Von Janina Fleischer