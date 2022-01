Leipzig

In der Psychologie ist von Mustern die Rede, wenn soziales Verhalten sich auf gleiche Weise wiederholt. Im am ältesten aussehenden Gewerbe der Welt, dem deutschen Fernsehen, wird von Mustern gesprochen, wenn abgelaufene Formate wie „Wetten dass..?“, „TV total“ und „Geh aufs Ganze!“ aus der Motten- zurück in die Flimmerkiste geholt werden und ihre sozialen Effekte mit altem Erfolg entfalten.

Das RTL-Spektakel „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ war nie ganz weg, seit 2004 das erste Dschungelcamp bezogen wurde. „IBES“, wie Insider es nennen, findet vor allen unter Trashkonsumenten seine Fans und Kenner und funktioniert als Gruppenquarantäne nach jenem Muster, auf das sich immer mehr Familien in Pandemietagen zurückgeworfen sehen: Sie sind eingesperrt mit Konkurrenten. Das Essen wird geliefert und schmeckt noch schlimmer, als erwartet. Über Abwesende wird gelästert, wofür niemand in einen Dschungel ziehen muss – ein Social-Media-Kanal genügt.

Als Landarzt sorgt Dr. Bob für Sicherheit

Sich auf diese Muster zu konzentrieren, hat den Erfolg von „IBES“ möglich gemacht, den nun die nächste Generation sucht. Wurde Schlagersänger Costa Cordalis zum „Dschungelkönig“ der ersten Show gekrönt, zieht am 21. Januar Sohn Lucas Cordalis in die Savannenlandschaft, es wird nämlich nicht in Australien Wildnis eingezäunt, sondern in Südafrika.

Dr. Bob soll bereits angereist sein, von der ersten Staffel an strahlt er als eine Art Landarzt letzte Sicherheit aus. Er achtet darauf, dass die rund um den Blyde River Canyon heimische Tierwelt keinen Schaden erleidet, wenn RTL das TV-Personal in alte Verhaltensmuster verstrickt.

Von Janina Fleischer